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crazycat21
Defense Post: ВМС США провели одновременный пуск четырёх противокорабельных ракет LRASM
Американские военные произвели групповой пуск четырёх дальнобойных ракет

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Художественная визуализация четырёх ракет LRSAM. Изображение: Lockheed Martin

Как сообщает профильный ресурс, ВМС США провели одновременные испытания сразу четырёх крылатых противокорабельных ракет дальнего действия LRSAM. Лётные испытания изделий проводились в сотрудничестве с корпорацией Lockheed Martin [разработчик и производитель, прим.] и были направлены на то, чтобы продемонстрировать высокую поражающую способность ракеты. 

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Проведённый пуск назван "историческим" и знаменует собой новый шаг в разработке ракетного оружия следующего поколения. Кроме того, запуск сразу четырёх изделий стал своеобразным "выпускным экзаменом" для последней модификации LRSAM, тем самым заложив основу для расширения возможностей ракеты.

По данным компании Lockheed Martin, каждая из выпущенных ракет достигла целей испытаний – от пуска до поражения назначенной цели. Конкретных деталей не приводится.

По данным Defense Post, LRSAM – это малозаметная ракета, способная поражать хорошо защищённые цели. Её дальность полёта составляет 200 морских миль или около 370 километров. Носителями ракеты могут быть различные типы самолётов. Изделия оснащено сложной системой наведения с помощью GPS навигации. Ракета обладает высокой точностью. Но самой главной особенностью продукта Lockheed Martin является способность автономно менять маршрут полёта в случае обнаружения средств обороны противника.

P.S. Что-то авторы Defense News напутали. Сознательно или несознательно, это неважно. Крылатая противокорабельная ракета большой дальности AGM-158С LRASM разрабатывалась по заказу ВМС США. Её носителями должны стать корабли американского флота и самолёты палубной авиации ВМС США. Заявленная дальность полёта – 930 километров. По проекту – до 1000 километров. Боевая часть проникающая, осколочно-фугасного действия. Масса боевой части составляет 454 килограмма. Ракета действительно малозаметная. 

В настоящее изделие входит в комплект авиационных средства поражения американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и палубных самолётов F/A-18E/F авиации ВМС США.

В общем, групповой запуск сразу четырёх таких ракет является довольно неприятным, тревожным звонком.

#новости #армия #оружие #авиация #ракеты #военные новости #флот #agm-158с lrasm
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