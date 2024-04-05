Только этот небольшой заказ для немецкой армии будет выполнятся в течение нескольких лет

Самоходная 155-мм гаубица PzH 2000. Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany/commons.wikimedia.org

Как сообщает профильный ресурс Defence24, немецкий концерн Rheinmetall подписал контракт с компанией KNDS Germany [бывшая KMW, прим.] на поставку корпусов и 155-мм орудий для сборки 22 самоходных гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Эти САУ предназначаются для закрытия потребностей Бундесвера [немецкая армия, прим.].

реклама

Данные артиллерийские системы были заказаны властями Германии в рамках контракта, подписанного весной 2023 года. Изначально было заказано всего 10 установок, но спустя несколько месяцев было принято решение использовать опцион ещё на 12 САУ. Суммарная стоимость контракта вместе с дополнительным соглашением составила 375 миллионов евро. То есть каждая самоходная гаубица обошлась федеральному бюджету Германии в 17 миллионов евро [прим.]. В формате рамочного соглашения Министерство обороны Германии может заказать ещё шесть артиллерийских систем PzH 2000 примерно за 95 миллионов евро. В данном случае стоимость каждой САУ уже будет ниже [прим.].

Что касается нынешнего контракта между двумя фирмами, то его предметом является 22 шасси и 22 155-мм орудий на сумму 135 миллионов евро. А завод концерна Rheinmetall AG в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) произведёт окончательную сборку артиллерийских систем.

Самоходные гаубицы PzH 2000 изначально производились в кооперации Rheinmetall AG и Krauss-Maffei Wegmann (в настоящее время KNDS Germany). Поэтому вполне логично, что именно последняя фирма и занимается поставкой компонентов для выполнения заказа Бундесвера.

Defence24 сообщает, что все заказанные артиллерийские установки должны быть поставлены с 2025 по 2030 годы включительно. Данная закупка направлена на то, чтобы заменить переданные Украине PzH 2000 в количестве четырнадцати единиц, а также усилить огневую мощь артиллерийских подразделений немецких подразделений.

Дальность огня этой артиллерийской системы оценивается в 40 километров, однако её можно увеличить до 50 километров при использовании специальных снарядов, таких высокоточный активно-реактивный снаряд Excalibur. Возимый боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 67 метательных зарядов. PzH 2000 отличается высокой скорострельностью: три выстрела можно сделать за девять секунд, 10 выстрелов за 56 секунд, от 10 до 13 выстрелов в минуту (в зависимости от степени нагрева ствола).

P.S. Долгое время немецкая PzH 2000 считалась одной из лучших в мире. Она обладает большой дальностью стрельбы и высокой скорострельностью. Только эта скорострельность эффективна только в конфликтах низкой интенсивности. В полноценных боевых действиях с профессиональной армией, где высокий темп артиллерийского огня, немецкие гаубицы быстро выходят из строя. Орудия просто не выдерживают высокого темпа. Да и другие системы этих гусеничных САУ довольно капризные в техническом плане.

Удивляют сроки выполнения заказа для немецкой армии – 22 гаубицы в течение шести лет (!) если брать в расчёт начальный и конечный годы. Фактически темп работ – в час по чайной ложке.