Глава МИД Украины почему-то уверен, что другие государства просто так расстанутся с дорогостоящим вооружением

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: APСевероатлантический альянс (НАТО), когда-то созданный для противостояния с Советским Союзом, празднует свое 75-летие. В связи с такой датой в штаб-квартиру альянса в Брюсселе съехались руководители МИД стран блока, праздник ведь. Только непонятно, зачем на это мероприятие позвали киевского главу внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу? Ведь Украина никаким образом к альянсу не относится. И вряд ли в него когда-то попадёт. Единственное, что связывает Киев и альянс, так это статус партнёра с расширенными возможностями, присвоенный Украине летом 2020 года.

Раннее Кулеба в категоричной форме заявил, что основной целью визита в Брюссель является получение систем противовоздушной обороны Patriot американского производства. Он так и сказал, что будет поднимать данный вопрос каждый день саммита, на каждой встрече. Теперь же руководитель киевской дипломатии заявил, что страны НАТО пообещали найти новые системы ПВО для Украины. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Со столь категоричным утверждением Кулеба выступил во время своего совместного подхода с генсеком НАТО Столтенбергом по итогам встречи Совета Украина – НАТО.

"Я призвал союзников сегодня предоставить Украине новые системы ПВО, лучшими из которых являются Patriot – только они могут перехватывать баллистические ракеты. <...> В результате дискуссий и мощной поддержки со стороны госсекретаря Энтони Блинкена союзники предпримут усилия по поиску дополнительных систем ПВО, чтобы предоставить их Украине", – сказал он.

По данным ТАСС, чуть позже Кулеба уточнил, что поиском систем ПВО по всему миру, а не только среди союзников, займётся Германия. Именно эта страна должна "выяснить", где есть не только батареи Patriot, но и другие комплексы. Также Германия должна определить, что можно сделать и "какие комбинации выстроить, чтобы эти батареи были доставлены на Украину".

Одним словом, руководитель киевского внешнеполитического ведомства выступил как "великий комбинатор". Только почему-то никто до сих пор не может объяснить этому комбинатору, что американские ЗРК Patriot не могут сбивать баллистические ракеты. Совсем не могут, потому что не позволяют технические особенности. Баллистические ракеты падают на цель практически отвесно вниз, а у американских комплексов есть "мёртвые зоны". Кроме того, даже если Германия и найдёт эти комплексы, то сомнительно, что кто-то решится с ними просто так расстаться. Слишком дорогие системы ПВО и слишком дефицитные. Даже американская армия вдруг ощутила, что ей самой их не хватает.