Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Кулеба: страны НАТО пообещали найти новые системы ПВО для Украины
Глава МИД Украины почему-то уверен, что другие государства просто так расстанутся с дорогостоящим вооружением

реклама

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: APСевероатлантический альянс (НАТО), когда-то созданный для противостояния с Советским Союзом, празднует свое 75-летие. В связи с такой датой в штаб-квартиру альянса в Брюсселе съехались руководители МИД стран блока, праздник ведь. Только непонятно, зачем на это мероприятие позвали киевского главу внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу? Ведь Украина никаким образом к альянсу не относится. И вряд ли в него когда-то попадёт. Единственное, что связывает Киев и альянс, так это статус партнёра с расширенными возможностями, присвоенный Украине летом 2020 года.

Раннее Кулеба в категоричной форме заявил, что основной целью визита в Брюссель является получение систем противовоздушной обороны Patriot американского производства. Он так и сказал, что будет поднимать данный вопрос каждый день саммита, на каждой встрече. Теперь же руководитель киевской дипломатии заявил, что страны НАТО пообещали найти новые системы ПВО для Украины. Об этом сообщило агентство ТАСС. 

реклама

Со столь категоричным утверждением Кулеба выступил во время своего совместного подхода с генсеком НАТО Столтенбергом по итогам встречи Совета Украина – НАТО.

"Я призвал союзников сегодня предоставить Украине новые системы ПВО, лучшими из которых являются Patriot – только они могут перехватывать баллистические ракеты. <...> В результате дискуссий и мощной поддержки со стороны госсекретаря Энтони Блинкена союзники предпримут усилия по поиску дополнительных систем ПВО, чтобы предоставить их Украине", – сказал он.

По данным ТАСС, чуть позже Кулеба уточнил, что поиском систем ПВО по всему миру, а не только среди союзников, займётся Германия. Именно эта страна должна "выяснить", где есть не только батареи Patriot, но и другие комплексы. Также Германия должна определить, что можно сделать и "какие комбинации выстроить, чтобы эти батареи были доставлены на Украину".

Одним словом, руководитель киевского внешнеполитического ведомства выступил как "великий комбинатор". Только почему-то никто до сих пор не может объяснить этому комбинатору, что американские ЗРК Patriot не могут сбивать баллистические ракеты. Совсем не могут, потому что не позволяют технические особенности. Баллистические ракеты падают на цель практически отвесно вниз, а у американских комплексов есть "мёртвые зоны". Кроме того, даже если Германия и найдёт эти комплексы, то сомнительно, что кто-то решится с ними просто так расстаться. Слишком дорогие системы ПВО и слишком дефицитные. Даже американская армия вдруг ощутила, что ей самой их не хватает.

#новости #украина #политика #армия #оружие #нато #пво #patriot #военные новости #кулеба
+
Написать комментарий (0)
В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
9
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
10
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
3
Строительство Северо-Сибирской железной дороги оценили в 8 трлн рублей – проект окупится за 20 лет
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
2
Новый циферблат для Galaxy Watch отображает время на других планетах Солнечной системы
1
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
ZOTAC выпустила новую линейку мини-ПК на базе процессоров Intel Core Ultra и Ryzen
+

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
44
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
247
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
3
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
90
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
222
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
106
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
32

Сейчас обсуждают

KillerOK
22:07
Типа этого;))
МИД РФ: Франция может отправить на Украину 1500 своих солдат
Eppius
21:50
Представляю конский прайс что бы посуду помыть. Проще и дешевле нанять прислугу с неискуственным интеллектом.
Массовые сбои навигации возникли из-за блокировки Израилем своих GPS в военных целях
Eppius
21:49
Я вот просто не понимаю одного. Зачем?? Полторы тысячи не изменят вообще ничего. Какая то часть из них погибнет. Какая в этом выгода для Хранции?
МИД РФ: Франция может отправить на Украину 1500 своих солдат
ev_rus
21:46
Какая тема, какой форум, тебе кричать в сортире занято.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
ev_rus
21:45
Ну зато немчура Амд патриотизм. Red нацепил, ник, а чертом соевым остался.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
CyanID
21:42
Авито-это "резиновое изделие №2" со свинским отношением к клиентам и рассадник мошенников, которых они покрывают.
Авито может стать конкурентом таким маркетплейсам как Ozon, Wildberries и Мегамаркет
Акбашев Михаил
21:42
Я понимаю, но хочу дать ему шанс. Ну не может же Шеша таким балоболом быть.Или может??
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
Павел Шмурыгин
21:41
А мы так ждали! Шо пипец , такая новость !?) А в соседнем подвале в Китае выпустили леворукую свистоперделку!) из того же разряда новость!
Опубликованы рендеры OPPO A3 Pro 5G, раскрывающие общий дизайн смартфона
ev_rus
21:41
Да знаю я тебя прекрасно. Защекан. Который потом перед камерой у фсб извиняется, что лишнего в инете набазарил.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
ev_rus
21:39
А кто меня опустил то, где, дурачок, боты минус чтоль нажали на который всем плевать кроме тебя и твоего дырявого Реда? В дискуссию то конструктив ты не вытягиваешь, только на бутылку присаживаешься в...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем