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crazycat21
Премьер-министр Польши: Варшава не будет отправлять войска на Украину
Дональд Туск пообещал, что польские солдаты не будут не будут задействованы в конфликте

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Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: EPA - ELTA В последнее время различные политические и военные ответственные лица в европейских столицах сделали целый ряд воинственных заявлений. Особенной воинственностью отличился французский президент Эммануэль Макрон, заявивший, что Париж не исключает отправки своих войск на Украину. После чего лидер Франции тут же был осажен коллегами из других стран. Там явно дали понять, что не намерены вступать в прямую конфронтацию с Россией. 

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в город Гливице заявил, что Варшава не будет отправлять войска на Украину для непосредственного участия в боевых действиях на стороне Киева. Польского политика процитировало местное информационное агентство PAP.

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"На данный момент я могу повторить то, что сказал Макрону, что говорил другим лидерам, Байдену. Польша не предвидит непосредственного участия в войне на территории Украины".

Польские солдаты. Фото: NATOВроде бы формально Польша отказалась от участия в конфликте. Но явно видно, что кое-кто, а именно премьер-министр Польши неприкрыто лукавит. Уже давно известно, что в рядах ВСУ воюют польские наёмники. Наёмники ли? Скорее, это кадровые военные принимающие участие в боевых действиях под видом "добровольцев". И этому есть определённые доказательства.

Ещё в ноябре 2022 года польское издание Niezależny dziennik polityczny сообщило, что в городе Ольштын было организовано новое кладбище для погребения погибших на Украине поляков. Под новые захоронения был выделен целый квартал площадью 35 гектаров. Само кладбище организовано в так называемом американском стиле – зелёная лужайка с одинаковыми надгробиями. 

Как утверждало Niezależny dziennik polityczny, необходимость в новом кладбище была вызвана возросшими потерями среди польских "добровольцев". Тогда почти ежедневные похороны с воинскими почестями и почётным караулом стали раздражать местное население. Поэтому власти Ольштына и решили создать отдельное кладбище в американском стиле.

По странному стечению обстоятельств именно в Ольштыне дислоцирована 16-я Поморская механизированная дивизия Войска Польского. 

#новости #политика #армия #польша #конфликты #туск
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