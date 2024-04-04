Аппарат предназначен для ведения глубинной разведки и уже успел зарекомендовать себя в деле

СКАТ 350М. Изображение: © Концерн "Калашников"

Ещё пару десятилетий назад относительно небольшие беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении различных силовых структур, считались чем-то из разряда научной фантастики. Сейчас же без массового применения таких беспилотников не обходится ни один военный конфликт, что наглядно продемонстрировала Специальная военная операция. Дроны выполняют различные функции. Они используются для разведки, корректировки артиллерийского огня, непосредственного поражения выявленных объектов и даже для доставки боеприпасов, воды и провизии.

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За два с лишним года Специальной военной операции российская оборонная промышленность сделала существенный шаг вперёд в разработке и серийном производстве дронов различного назначения. И в линейке российских беспилотных летательных аппаратов постоянно прибывает. В частности, Концерн "Калашников" представил новый разведывательный беспилотник "Скат 350М". Об этом сообщили СМИ.

Фото: Рен ТВ

Агентство ТАСС сообщило, что новинка была представлена на выставке "Экспотехностраж" в Санкт-Петербурге. Как сообщается в материалах концерна, новый аппарат предназначен для проведения аэрофотосъёмки и может работать в ночное время.

"Беспилотное воздушное судно применяется для аэрофотосъемки с целью создания высокоточных цифровых карт, а также проведения дистанционного воздушного видеомониторинга местности и объектов с применением специализированных модулей полезных нагрузок в онлайн режиме, в том числе с возможностью полета в ночное время", – говорится в материалах.

В материале издания "Известия" заявлено о том, что в России этот аппарат был представлен впервые. Ранее он демонстрировался в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Согласно данным разработчика, беспилотник СКАТ 350М приводится в движение при помощи электродвигателя. Размах крыльев аппарата составляет 3,2 метра, время работы – до четырёх часов, скорость – 120 км/ч.

"Известия" сообщают, что этот аппарат уже используется подразделениями Росгвардии в зоне проведения Специальной военной операции. В марте именно СКАТ 350М помог спецназу засечь на территории Харьковской области чехословацкую РСЗО RM-70. Установку готовили к обстрелу Белгорода. В итоге российским подразделениям удалось оперативно уничтожить выявленную установку.

По данным профильного бельгийского ресурса Army Recognition, СКАТ 350 М отличается расширенными возможностями полезной нагрузки, включая несколько технических усовершенствований, повышающих производительность дневных и тепловизионных камер. Сложный модуль, оснащенный усовершенствованными алгоритмами, помогает операторам точно идентифицировать и последовательно отслеживать цели. Аппарат работает на высоте от 300 до 200 метров, предназначен для глубинной разведки и может транслировать видео на расстояние до 100 километров. Время развёртывания и запуска беспилотника занимает не более 15 минут.