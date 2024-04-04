Даже истребители F-16 не изменят положение

Фото: Scott Peterson / Getty Images News via Getty Images Очередной материал, посвящённый ситуации в зоне проведения Специальной военной операции вышел на страницах западного издания Politico. Автором публикации является Джейми Деттмер, редактор общественного мнения в Politico Europe. В своём материале он фактически даёт понять, что истребители F-16, обещанные Киеву западной коалицией, не спасут Украину от обрушения фронта.

Для начала иностранный эксперт припомнил высказывание американского предпринимателя Илона Маска, который предупредил о том, что чем дольше будет продолжаться конфликт, то тем больше территорий получит Россия. И это будет продолжаться до тех пор, пока российская армия не дойдёт до Днепра. Маск также предупредил, что если конфликт будет затяжным, то Одесса "тоже падёт".

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Джейми Деттмер отмечает, что высказывание Илона Маска вызвало предсказуемую реакцию. Но при этом он говорит, что слова предпринимателя мало отличаются от того, что говорил президент Украины Зеленский. А последний отметил, что если США не одобрят "застопорившийся" многомиллиардный пакет военной помощи для Киева, то украинским войскам придётся "отступать шаг за шагом, маленькими шажками". Ещё Зеленский заявил, что некоторые крупные города могут оказаться "под угрозой падения".

Эксперт издания Politico считает, что даже если пакет будет одобрен Конгрессом США, массового пополнения запасов снарядов, беспилотников и систем ПВО Patriot будет недостаточно для того, чтобы предотвратить катастрофу на поле боя [Для Украины, прим.]. И эта неудача вполне может Запад к тому, что он станет оказывать давление на Киев, чтобы тот сел за стол переговоров. И очевидно, переговоры завершаться в пользу российской стороны.

Как говорится в публикации, теперь всё зависит от того, куда Россия может направить главный удар в наступлении, которое может начаться летом. При этом уже сейчас трудно предугадать, где будет нанесён этот удар. Наступление может начаться как от Харькова и Сум на севере вплоть до Одессы на южном направлении.

Politico ссылается на заявления некоторых высокопоставленных военных, которые служили под началом экс-главкома ВСУ Залужного до снятия его с должности. По мнению этих военных, картина для Украины представляется мрачной. Офицеры заявили, что существует риск обрушения фронта на том направлении, где Вооружённые силы России нанесут главный удар. Отмечено, что благодаря перевесу в численном составе и планирующим авиационным бомбам ВС России уже в течение нескольких недель громят позиции украинской армии. Поэтому Россия может прорвать линию фронта и разрушить её на некоторых участках.

"Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве", — заявил POLITICO один из высокопоставленных военных источников.

Украинские военные, говорившие на условиях анонимности, отметили, что с самого начала боевых действий и Украина, и Запад допустили ошибки. Кроме того, они раскритиковали западные страны за затягивание с предоставлением военной "помощи". По их мнению, боеприпасы и вооружение были поставлены слишком поздно, чтобы изменить ситуацию.

"Залужный называл это "Войной одного шанса", — сказал один из офицеров. "Под этим он имел в виду, что системы вооружений очень быстро становятся ненужными, потому что русские быстро противостоят им. Например, мы успешно применили крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP [поставленные Великобританией и Францией], но лишь на короткое время. Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И они в этом преуспевают". "Не верьте шумихе о том, что они просто бросают войска в мясорубку на убой", — добавил он.

Военные заявили, что вооружение, поставленное в первые недели конфликта (противотанковые ракеты и установки HIMARS), пришли вовремя. Но ещё один офицер заявил, что очень часто такие поставки оказываются несвоевременными. В качестве примера он привёл истребители F-16, обещанные Западом.

Ожидается, что около дюжины F-16 вступят в строй этим летом после завершения базовой подготовки пилотов. "Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году; они не подойдут для 2024 года", — сказал он.

Со слов этого военного, Россия уже готова противостоять западным самолётам. Он пояснил, что в последние несколько месяцев российская армия запускает ракеты из района Джанкоя в Крыму, но эти ракеты без боевых частей. Украинцы долго не могли понять, для чего это, а потом поняли. Оказывается российская армия рассчитывает дальность.

Офицер объяснил, что Россия рассчитывает, где лучше всего разместить свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимально увеличить площадь, которую они могут покрыть и атаковать F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских логистических центров.

Как пишет Politico, офицеры рассказали, что ВСУ теперь нужно больше "традиционного" оружия и дронов. Нужны гаубицы и снаряды... По их подсчётам, Украине необходимо 4 миллиона артиллерийских снарядов и 2 миллиона беспилотников. Европа пытается помочь восполнить дефицит снарядов, но максимум, что она может предоставить – это примерно 1,5 миллиона единиц стоимостью 3,3 миллиарда долларов. А ещё офицеры подчеркнули, что в ВСУ не хватает людей на передовой. Ранее Залужный призывал мобилизовать 500 тысяч человек, но Киев отказался от этого, опасаясь политических рисков. Нынешний главком Сырский провёл аудит и заявил, что Украине необходимо значительно меньше мобилизованных.

Также Politico сообщает, что один из опрошенных высокопоставленных чинов ВСУ заявил, что на Украине не только военный кризис, но и политический кризис.

P.S. Неужели на Украине у кого-то стали открываться глаза? Про то, что обещанные Западом истребители F-16 не станут очередным "вундерваффе", способным поменять закономерный ход событий, было понятно с самого начала. А про политический кризис на Украине весь здравомыслящий мир знал ещё с конца 2014 года.