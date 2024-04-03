Иностранные эксперты сообщают, что российские крылатые ракеты воздушного базирования стали ещё опаснее

Крылатые ракеты X-101 на внешней подвеске стратегического бомбардировщика Ту-95МС. Фото: Министерство обороны РоссииПоследние дни марта ознаменовались массированными комбинированными ударами по объектам на территории Украины. И после серии таких ударов стало известно, что российские крылатые ракеты воздушного базирования стали ещё опаснее. Об этом сообщил польский военно-аналитический ресурс Defence24. Информация приводится со ссылкой на украинские источники.

Как говорится в публикации, после очередного удара были обнаружены обломки крылатой ракеты X-101. После исследования этих обломков было установлено, что ракета была оснащена боевой частью вдвое большего размера. Ранее такие изделия, запускаемые со стратегических бомбардировщиков оснащались боевой частью массой в 400 килограммов. Теперь же выяснилось, что боевой заряд был увеличен вдвое. При этом отмечено, что в данном случае речь идёт не о модернизации предыдущей версии БЧ, а о создании новой аналогичной.

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Пуск крылатой ракеты Х-101 с борта ракетоносца Ту-95МС. Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ Defence24 сообщает, что масса самой ракеты не изменилась. Более крупную БЧ удалось установить за счёт сокращения запасов топлива изделия. В результате дальность полёта ракеты сократилась в два раза. Однако, учитывая то, что дальность полёта Х-101 изначально составляла 5500 километров, ракета с дальностью пуска в 2250 километров может поражать цели на всей территории Украины. При этом сохраняется запас в несколько сотен километров для возможных манёвров или полёта по сложному маршруту.

Ракета X-101 была принята на вооружение в 2013 году. Её носителями являются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Величина кругового вероятного отклонения изделия составляет всего 10-20 метров. Согласно открытым данным, ракета имеет комбинированную систему наведения в составе инерциальной системы с оптико-электронной коррекцией и головки самонаведения. Последняя включается на заключительном участке траектории. Кроме того, полётная задание X-101 может быть изменено (смена цели), когда ракета уже находится в воздухе.

Если информация польского ресурса является достоверной, то Х-101 стала второй по мощности авиационной крылатой ракетой (после Х-22), применяемой в ходе Специальной военной операции.