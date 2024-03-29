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crazycat21
Defense Post: Зеленский потребовал от спикера Палаты представителей США оказать военную помощь
Очередное требование киевских властей к своим "союзникам"

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Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters

Западная коалиция продолжает оказывать Киеву всяческую военную "помощь". Долгое время основным спонсором и поставщиком всевозможного военного железа на Украину вступали Соединённые Штаты. Несколько месяцев назад из-за разногласий в Конгрессе, возникших между законодателями-республиканцами и их коллегами из демпартии, выделений финансирования было приостановлено. Бремя содержания Киева было переложено на плечи коллективных европейцев. Однако это уже не те масштабы. В Киеве прекрасно осознают, что без поддержки Вашингтона им не обойтись, поэтому продолжают требовать. 

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Некоторое время назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в одном из своих интервью изданию Politico чуть ли не в ультимативной форме потребовал от Запада предоставить зенитно-ракетные комплексы Patrot. По версии главного дипломата незалежной, эти системы помогут защитить население страны и сохранят экономику страны. 

От своего подчинённого решил не отставать и его непосредственный начальник, лично президент Украины Владимир Зеленский. Его требования значительно выше. Об этом пишет профильный ресурс Defence Post. Как говорится в публикации, Зеленский потребовал от спикера Палаты представителей США оказать военную помощь.

Как говорится в публикации ресурса, в четверг 28 марта Зеленский провёл телефонные переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. В ходе разговора украинский президент попросил Джонсона оказать помощь в поставках "жизненно важной" военной помощи, необходимой из-за явных успехов российской армии. 

Defense Post со ссылкой на Telegram-канал Зеленского сообщает, что последний проинформировал Джонсона о ситуации на поле боя и о возросшей активности воздушных ударов со стороны Вооружённых сил России. 

"В этой ситуации жизненно важно быстрое прохождение Конгрессом помощи США Украине", — сказал он.

В данном случае речь о пакете "помощи" на сумму $60 миллиардов, выделение которого застопорилось в американском Конгрессе с конца прошлого года. Поэтому ВСУ на передовой не могут получить "крайне важное" оружие и боеприпасы.

Как говорится в публикации, в прошлую пятницу Россия начала самую массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины с самого начала за все два года конфликта. Зеленский заявил, что за прошлую неделю российские Вооружённые силы применили 190 ракет, 140 ударных беспилотников и 700 управляемых авиационных бомб [вероятно, речь о бомбах с УМПК, прим.]. В результате таких ударов без электричества остались более миллиона домов и была выведена из строя крупнейшая гидроэлектростанция страны. 

По данным Defense Post, ранее Зеленский неоднократно заявлял о том, что задержки с предоставлением военной помощи стоят Украине жизней и территорий. Военнослужащие ВСУ вынуждены лимитировать расход боеприпасов из-за неопределённости того, когда состоятся следующие поставки.

Майк Джонсон на посту спикера контролирует, какие законопроекты выносятся на голосование Палаты представителей. На прошлой неделе он заявил, что рассматривает "ряд возможностей" относительно помощи Украине. Пакет "помощи" Киеву на сумму $60 миллиардов уже одобрен Сенатом.

Тем временем, как говорится в материале, Россия перехватила инициативу на поле боя.

P.S. Пойдут ли американские законодатели на удовлетворение требований Зеленского? Прогнозировать сложно, но вероятно, что нет. В ином случае они давно бы уже согласовали выделение этого транша. Основных причин разногласий между американскими законодателями относительно дальнейшей поддержки Киева может быть две. Первая – в Штатах понимают, что проект "Украина" с треском провалился, а вся выделяемая помощь вылетает "в трубу". А ещё рядовые американские налогоплательщики стали интересоваться тем, куда деваются их деньги. Вторая – в США в скором времени должны состоятся выборы президента. Республиканцы предпринимают все усилия, чтобы демократы проиграли на них. Выделение очередного транша Киеву сыграет на руку демократам, станет их небольшой победой в предвыборной компании. В республиканской партии, кандидатом от которой является Трамп, этого не могут допустить. Кроме того, сам Дональд Трамп во время недавней встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пообещал, что в случае своего избрания на пост президента США откажется от финансирования Украины. Поэтому вряд ли республиканцы уже сейчас пойдут на согласование помощи Киеву. Им нет смысла портить репутацию своему кандидату. 

#новости #украина #сша #финансы #политика #армия #оружие #зеленский #военные новости #конфликты
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