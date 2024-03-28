Турецкая оружейная компания предложила ставить на старые танки новые башни

М60А3 МЗК. Фото: Rokestan

M60 – американский основной боевой танк, разработанный в конце 50-х годов прошлого столетия. Данная боевая машина, вооружённая 105-мм пушкой, была спроектирована на основе среднего танка M48 Patton III. Серийное производство M60 осуществлялось на американских заводах с 1960 по 1980 годы, а Италия производила эти танки по лицензии вплоть до 1987 года. Значительная часть таких боевых бронированных машин армии США была размещена в Европе. Они предназначались для сдерживания советских танковых дивизий в случае гипотетического конфликта.

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Танк M60 и по сей день стоит на вооружении армий целого ряда стран. Одним из крупнейших операторов таких ОБТ является турецкая армия. Согласно открытым данным, в распоряжении вооружённых сил Турции более 950 таких танков различных модификаций. Кстати, именно Турция предложила свой вариант модернизации этого бронированного ветерана эпохи холодной войны. Об этом сообщил польский профильный ресурс Defence24,

Как говорится в материале издания, турецкая фирма Rokestan заявила об успешном завершении полигонных испытаний новой башенной системы МЗК 105 для танка M60. Кроме американского танка новая башня может быть использована для модернизации старых немецких танков Leopard 1 и даже... советских Т-72.

Заявление турецкой оружейной компании говорит о том, что пройден первый этап на пути внедрения новой башни в серийное производство. Пакет модернизации будет предложен эксплуатантам танков M60, Leopard 1 и Т-72. Впервые новая башня была представлена в начале прошлого года, а в июне были продемонстрированы кадры полигонных испытаний. Башня была смонтирован на шасси танка M60A3.

Defence24 сообщает, что новые боевой модуль оснащён 105-мм пушкой. Вероятно, это американская M68 или её производная. Однако указано, что американскую пушку можно заменить на 125-мм орудие советского образца с раздельным заряжанием. Башня с таким орудием имеет обозначение МЗК 125, орудие имеет автомат заряжания.

Версия боевого модуля с классическим 105-мм орудием также оснащена механизированной подачей боеприпасов, что позволяет сократить экипаж танка на одного человека. Первичный боекомплект [вероятно, тот что находится в механизированной укладке, прим.] составляет 18 выстрелов. Новая башня на 1500 килограммов легче исходной, которая имела массу 14500 килограммов. В результате такого решения увеличивается грузоподъёмность танка, что позволяет использовать разницу в массе для установки дополнительной брони или другого оборудования.

Производитель заявляет, что модули динамической брони обеспечивают защиту от противотанковых управляемых ракет. Хотя, как сообщает Defence24, такое утверждение вызывает определённые сомнения, если учитывать эффективность современных противотанковых средств. Крыша башни прикрыта дополнительными модулями, которые обеспечивают защиту от барражирующих боеприпасов или ударных FPV-дронов. В башне смонтированы современная система управления огнём, а также аппаратура предупреждения об облучении лазерным лучом.

Эксперты Defence24 заявляют, что пока остаётся неизвестным, сколько модернизированных M60 c новой башней закажет армия Турция. Есть вероятность, что на смену устаревшим американским машинам придут танки Altay собственного производства. Производитель возлагает огромные надежды на экспортные заказы со стороны нынешних пользователей M60, таких как Египет, Йемен, Марокко и Саудовская Аравия. Однако не исключено, что пакет модернизации для танка Т-72 станет более востребованным, учитывая широкое распространение советской боевой машины.