HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth во время совместного выхода в море в мае 2021 года. Фото: Королевский флот Великобритании / commons.wikimedia.org

Уже ни для кого в мире не является секретом, что современная Великобритания, несмотря на геополитические амбиции лондонских политиков, уже давно не является "Владычицей морей", которой была до Второй мировой войны. Всё из-за достаточно плачевного состояния Королевского флота, который основательно деградировал за последние десятилетия. Довольно часто на страницах профильных ресурсов появляются материалы, посвящённые проблемам Royal Navy. То оказывается, что у британцев нет необходимого количества личного состава для формирования экипажей новых фрегатов, поэтому они вынуждены ставить на прикол ещё вполне боеспособные корабли предыдущих поколений. То британские эсминцы ПВО не могут выполнять задачи по назначению из-за капризных силовых установок. То "умельцы" на судостроительных верфях проводят ремонт атомной подводной лодки, закрепив шляпки болтов при помощи суперклея. То в ходе планового испытательного пуска баллистической ракеты с борта АПЛ эта самая ракета чуть не угробила командующего британским флотом заодно с министром обороны Великобритании. То британские авианосцы, в строительство которых вложены просто астрономические суммы, поочерёдно не могут выполнять возложенные задачи из-за перманентных технических неполадок.

реклама





Кстати, об авианосцах. Довольно любопытный материал, посвящённый британскому авианосному флоту вышел на страницах американского аналитического издания The National Interest. Автором публикации является Питер Сучиу. В своём материале эксперт из США рассуждает о перспективах авианосной компоненты в составе Королевского флота. Если коротко, то её перспективы совсем не радужные. Аналитик прямо заявил, что Королевский флот Великобритании может отказаться от авианосцев. Конечно, не сейчас, а через некоторое время, но вероятность такого сценария достаточно высока.

Как говорится в публикации американского издания, текущие планы предусматривают, что оба британских авианосца класса Queen Elizabeth останутся в строю до 2069 года. Но автор материала задается вопросом, действительно ли это произойдёт? Хотя головной авианосец HMS Queen Elizabeth совершил поход в Восточную Азию в 2021 году, эксперт называет его "жестом доброй воли", а не полноценным боевым развёртыванием.

Когда корабль находился в Средиземном море, истребители F-35 совершили с него некоторое количество боевых вылетов. Но эти полёты не дотягивали до авианосных операций ВМС США. Кстати, тогда же один из истребителей продемонстрировал свои способности плавать, когда "булькнулся" в море с палубы корабля [прим.].

реклама





Истребители F-35B на борту авианосца HMS Queen Elizabeth. Фото: Министерство обороны Великобритании

Кроме того, аналитик The National Interest отмечает, что Королевский флот Великобритании даже не справился с возложенной задачей, когда намеривался отправить свой авианосец в Красное море для поддержки американских АУГ в операции по защите коммерческого судоходства от ракетных атак йеменских хуситов.

Даже если бы Великобритания захотела бы отправить один из своих авианосцев на Ближний Восток, то она физически не смогла бы этого сделать. Авианосец HMS Queen Elizabeth водоизмещением 65000 тонн отправился в порт Росайт в Шотландии для устранения проблем с муфтой гребного вала, а второй однотипный корабль – HMS Prince of Wales, должен был стать флагманом учений ВМС стран НАТО. Отмечено, что корабль HMS Queen Elizabeth также взял на себя аналогичную роль, когда в 2022 году у HMS Prince of Wales возникла проблема с гребным винтом правого борта. Тогда "Принц Уэльский" должен был быть флагманом объединённого флота во время военно-морских учений у берегов США [прим.].

Как говорится в публикации The National Interest, несмотря на технические проблемы, преследующие британские авианосцы, министр по оборонным закупкам Джеймс Картлидж заявил, что корабли данного класса останутся в строю Королевского флота до 2069 года.

реклама



"Цель HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales состоит в том, чтобы предоставить Великобритании возможности авианосной ударной группы (CSG). CSG — это безопасная, универсальная, гибкая и живучая, хорошо продуманная суверенная оперативная база, которая оказывает глобальное влияние посредством проецирования силы, которая, благодаря контролю над морем и с минимальным риском, обеспечивает ударную войну против целей на берегу. Дата конца обслуживания авианосцев класса "Королева Елизавета" — 2069 год".

Однако ещё в начале февраля 2024 года журналист Том Шарп из британской газеты The Telegraph сделал довольно резкий комментарий по поводу боевой готовности авианосцев. По его мнению, даже находясь в полной боевой готовности, эти корабли плохо подходят для операций в Красном море. Особенно, если они будут действовать без поддержки американского флота.

"Наши авианосцы обладают огромным потенциалом, но даже когда они будут полностью боеготовы, в какое-то отдаленное время, когда у нас будет полный комплект британских самолетов и других самолетов, которые мы сможем поставить на них, они никогда не смогут соперничать с авианосной ударной группой США по широте возможностей и огневой мощи", — написал Шарп.

Ещё британский журналист отметил, что британские авианосцы не полностью оснащены всем необходимым для выполнения задач. В системе раннего воздушного предупреждения, обеспечении дозаправки самолётов в воздухе, в пополнении запасов продовольствия, запасных частей и боеприпасов имеются "зияющие дыры".

реклама





Шарп добавил, что при наличии авианосной группы американского USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) все эти недостатки можно смягчить. Но стоит только убрать американский авианосец и корабли сопровождения, дела у британских моряков пойдут намного хуже.

The National Interest сообщает, что ранее в официальном документе указывалось, что HMS Queen Elizabeth не находится в "видимой" готовности из-за некомплекта экипажа.

Помимо кадровых проблем необходимо учитывать и затраты на содержание британских авианосцев. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на военно-морских чиновников сообщила, что Королевский флот может быть вынужден продать авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов уже в 2028 году. Причина – недостаточное финансирование. Если не будут выделены дополнительные средства на оборону, то корабль может быть поставлен на консервацию или даже продан дружественной Великобритании стране. Источник в Royal Navy сообщил британскому таблоиду, что "кошмарный сценарий продажи авианосца" для получения дополнительных средств уже обсуждался Группой планирования морских операций.

Эксперт The National Interest констатирует, что боевые возможности британских авианосцев под большим вопросом. Оба корабля стоимостью свыше 3 миллиардов фунтов каждый уже пострадали от пожаров, затоплений и механических неисправностей. В связи с этим возникает закономерный вопрос, а может ли Королевский флот позволить себе эксплуатировать такие корабли в дальнейшем? По мнению Питера Сучиу, это уже не совсем не тот флот, которым руководили адмирал Нельсон и первый лорд британского адмиралтейства Черчилль.

P.S. Даже ближайшие союзники Великобритании уже в открытую говорят, что у Лондона с флотом всё плохо.