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crazycat21
Служба безопасности Финляндии считает, что Россия остаётся самой большой угрозой для страны
В европейских столицах продолжают обвинять Россию в нехороших намерениях

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Фото из открытых источников

После поражения во Второй мировой войне Финляндия на протяжении многих десятилетий сохраняла подчёркнутый нейтралитет. При этом страна поддерживала нормальные добрососедские отношения сначала с СССР, а затем и с Россией. Правда, следует отметить, что в последние десятилетия, несмотря на торговлю с Россией, нейтралитет Финляндии носил уже, скорее, формальный характер. Ещё в 1994 году североевропейская страна присоединилась к программе "Партнёрство во имя мира", а это программа НАТО. 

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В мае 2022 года Финляндия попросилась в этот "оборонительный" блок. С апреля 2023 года страна стала полноправным членом Североатлантического альянса. И тут началось... В Хельсинки Россию назначили чуть ли не на роль глобального "зла", хотя это в корне неверно. Однако антироссийская риторика со стороны финских политиков и ответственных лиц только нарастает. 

В этот раз отличилась Служба безопасности Финляндии (Supo, она же Полиция безопасности). Данная организация заявила, что Россия остаётся самой большой "угрозой" для страны. Об этом сообщила финская телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Supo, Россия относит Финляндию к недружественным странам, а также прибегает к шпионажу и гибридному влиянию. Угроза действий российской разведки и влияния по-прежнему остаётся высокой. Хотя, по мнению финских контрразведчиков, оперативные возможности России в данном направлении якобы ослабли. В Службе безопасности Финляндии считают, что участие страны в НАТО защитит её от самых "опасных" действий.

Финские спецслужбисты отметили, что Россия уже выразила своё недовольство изменениями во внешней политике и политике безопасности официального Хельсинки, изменив методы работы пограничных властей на восточной границе. Supo обвиняет Россию в так называемой "инструментальной" иммиграции.

Инструментальная иммиграция – это для России способ продемонстрировать последствия предполагаемых недружественных действий России. По оценке Полиции безопасности, у России нет оснований менять свои действия на границе в ближайшее время.

"Угроза долговременна, это простой способ для России держать Финляндию в напряжении", – заявил исполняющий обязанности главы Supo Теему Турунен.

В то же время отмечено, что местное русскоязычное население не представляет угрозы для безопасности Финляндии. Согласно оценкам Supo, риск того, что россияне будут оказывать какое-то влияние на финское общество, достаточно мал.

Интересно, что в Службе безопасности северной страны заявили,  что кроме России за Финляндией шпионит и Китай. По мнению Supo, ключевым вопросом для Пекина остаётся вопрос, изменится ли отношение Финляндии к Китаю после вступления в Североатлантический альянс.

#новости #россия #политика #безопасность #финляндия #геополитика #шпионаж
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