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crazycat21
Eurasian Times: штурмовики Су-25 ВКС России летают с блоками РЭБ для противодействия ПВО Украины
Иностранное издание о тактике российской военной авиации

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Штурмовик Су-25. Фото: Минобороны России / eurasiantimes.com

Всевозможные заграничные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российским вооружением и способами его применения. Это внимание кратно возросло с началом Специальной военной операции. Особенный интерес у этих иностранных экспертов вызывает авиационная компонента Вооружённых сил РФ. И это вполне объяснимо, поскольку мастерство российских лётчиков сильно возросло, а в арсенале ВКС появились новые авиационные средства поражения. 

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Очередная публикация, посвящённая российской боевой авиации вышла на страницах индийско-канадского аналитического издания Eurasian Times. Автор материала утверждает, что штурмовики Су-25 ВКС России стали применять блоки радиоэлектронной борьбы для того, чтобы глушить украинские радары и зенитные ракеты.

Как говорится в материале, самолёты с новыми возможностями можно увидеть в серии регулярных видеоматериалов, публикуемых Министерством обороны России.

С самого начала Специальной военной операции бронированные практически каждый день наносят ракетные удары по позициям ВСУ. Удары производятся с малых высот. При этом штурмовики действуют на всех направлениях: на северо-востоке, на востоке и на юге.

Внимание эксперта Eurasian Times привлёк ролик Минобороны РФ от 23 марта, на котором показан очередной вылет российских штурмовиков для удара по украинским позициям. Камера GoPro, установленная на ведущий самолёт и обращённая назад, зафиксировала три ведомых штурмовика. Аналитик предположил, что эти три самолёта не несли блоки РЭБ. На их пилонах он зафиксировал только подвесные топливные баки и блоки с неуправляемыми авиационными ракетам. 

Отмечено, что на другом фрагменте видеозаписи, сделанной из кабины самолёта, показаны блоки РЭБ на крайних балочных держателях, блоки НАР, размёщённые на средних держателях и подвесные топливные баки на самых ближних к фюзеляжу штурмовика держателях.

Как предполагается, система РЭБ была подвешена только на ведущем самолёте. Эксперт Eurasian Times считает, что один самолёт в группе с блоками РЭБ способен обеспечить радиоэлектронное прикрытие трём остальным.

Как пишет Eurasian Times, на видео от 20 марта видно, что у одного из взлетающих Су-25 подвесной контейнер находится на крайнем пилоне. За ним на средней и внутренней точке подвеске расположены блок с неуправляемыми ракетами и подвесной топливный бак. Вероятно, самолёты с блоками радиоэлектронной борьбы могут осуществлять не только постановку помех, но и наносить ракетные удары. На видео показана только пара самолётов.

На обеих видеозаписях российские штурмовики наносят удары неуправляемыми ракетами с кабрирования. Это распространённая тактика, которая применяется с самого начала конфликта.

Eurasian Times сообщает, что совмещение воздушной платформы, оборудованной аппаратурой РЭБ, с ударным вооружением не является чем-то необычным. Системами радиоэлектронной борьбы оборудованы разведывательно-ударные вертолёт Ка-52, а истребители Су-35С и бомбардировщики Су-34 несут станции постановки помех "Хибины".

Эксперт зарубежного ресурса задаётся вопросом, какая модификация российского штурмовика оснащается аппаратурой РЭБ? Это редкая конфигурация для самолёта непосредственной поддержи войск. По версии иностранного аналитика, контейнерами РЭБ оборудованы штурмовики Су-25СМ3. Предполагается, что подвесной контейнер является элементом станции "Витебск-25". Отмечено, что названная модификация штурмовика имеет модуль спутниковой навигации ГЛОНАСС. Кроме того, самолёт оснащён прицельно-навигационным комплексом СВП-24, существенно повышающим точность применения неуправляемого вооружения.

#новости #техника #армия #оружие #самолеты #боевая авиация #военные новости #вкс россии #су-25 #штурмовики
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