Американское командование решило разместить своих солдат в жилых помещениях, возведённых при помощи современных технологий

Часть тех самых казарм, напечатанных на 3D-принтере. Фото: Армия США

Прогресс не стоит на месте. 3D-принтеры давно и плотно вошли в повседневную жизнь современного общества. Нашли они своё применение и в армии. В данном случае речь не только о производстве при помощи таких устройств отдельных элементов различных систем вооружения, но и о капитальном строительстве для нужд военных. Стало известно, что солдаты армии США будут жить в казармах, напечатанных на 3D-принтере. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post.

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Как говорится в публикации издания, военнослужащие, расквартированные в Форте Блисс (штат Техас), в скором времени будут жить и тренироваться в таких казармах. И это будут не только первые казармы американские казармы, изготовленные с помощью 3D-принтеров.

Военные объявили, что летом 2024 года будет сдан объект площадью 5700 квадратных футов [около 1740 квадратных метров, прим.], в котором будут размещены до 72 военнослужащих. В казармах будут установлены 36 двухъярусных кроватей. Помещения будут оборудованы ванными комнатами. Отмечается, что здание сможет выдержать экстремальные погодные условия и даже стихийные бедствия.

"Уделяя приоритетное внимание благополучию солдат благодаря устойчивым к плесени материалам и энергоэффективному дизайну, эти новые казармы действительно демонстрируют, что в Блиссе лучше", – сказал майор Дэйв Суини.

Строительство ведёт американская фирма ICON. В общей сложности она возведёт на военной базе три объекта, напечатанных на 3D-принтере.

Согласно данным армии США, такие казармы позволят улучшить качество жизни солдат и повысят "устойчивость" военных объектов. Сообщается, что такое решение является "многообещающим" из-за растущих потребностей армии в жилье. В последнее время армию обвиняют в том, что она ненадлежащим образом обслуживает жилые помещения, тем самым ставя под угрозу здоровье и безопасность военнослужащих.

Defense Post сообщает, что в американской армии также заявили, что "уникальные и инновационные казармы позволят максимизировать энергоэффективность и экономию средств за счет использования прочных материалов". Со слов майора Суини, строительство казарм, напечатанных на 3D-принтере является свидетельством того, что командование старается создать исключительные условия для своих солдат.

Когда строительство будет завершено, новые казармы станут крупнейшими конструкциями, созданными при помощи 3D-принтеров, во всём Западном полушарии.

P.S. Всегда казалось, что объекты военного назначения должны быть капитальными сооружениями, выполненными из особо прочных материалов. Но американцы решили пойти своим путём.