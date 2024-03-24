Военный обозреватель американского журнала вынужден признать, что российские бомбы с УМПК стали серьёзной проблемой для ВСУ

Авиационная бомба ФАБ-1500 с УМПК. Фото: Минобороны России

Всевозможные западные эксперты и аналитики всегда очень пристально следили за российским оружием. Этот интерес кратно усилился с началом Специальной военной операции на сопредельной территории. И понятно почему. Ведь именно русское оружие переводит расхваленную и дорогую западную боевую технику в разряд металлолома.

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До начала СВО на вооружении авиации ВКС России не было планирующих авиационных бомб, способных пролететь от точки сброса несколько десятков километров и попасть точно в цель. Но обстоятельства заставили конструкторов найти необходимое решение. Теперь российские лётчики могут поражать цели без входа в зону ПВО противника.

Довольно любопытный материал, посвящённый российскому оружию, а именно авиационным бомбам с универсальными модулями планирования и коррекции был опубликован на страницах американского журнала Forbes. Автором материала является Дэвид Экс, военный обозреватель издания. Он прямо заявил, что авиационные бомбы с УМПК станут решающим оружием армии России в Специальной военной операции.

Экс так и пишет, что "грубые" планирующие бомбы с выдвижными крыльями, оборудованные комплектами спутникового наведения, возможно, станут решающим оружием в ходе масштабного конфликта. Американский аналитик утверждает, что бомбы с УМПК могут сыграть более важную роль, чем FPV-дроны и артиллерия. При этом он отмечает, что Украина мало что может противопоставить такими боеприпасам по той причине, что испытывает острую нехватку современных зенитно-ракетных комплексов. Старым советским истребителям, имеющимся в распоряжении Воздушных сил, не хватает дальности для перехвата российских бомбардировщиков [и хорошо, что не хватает], а обещанные европейскими странами американские истребители F-16 ещё не прибыли.

Военный обозреватель Forbes констатирует, что бомбардировщики ВКС России, ежедневно сбрасывая более сотни бомб с УМПК с расстояния 60 километров, систематически разрушают оборону ВСУ. Тем самым облегчается продвижение штурмовых групп армии России. По версии Экса, именно применение таких бомб стало главной причиной того, что украинская армия вынуждена была оставить Авдеевку. Другой причиной неудач ВСК Экс назвал то, что "дружественные" России республиканцы в Конгрессе США заблокировали выделение финансирования Украине. В данном случае эксперт американского издания несколько неправ. Законодатели-республиканцы в Штатах никогда не являлись "дружественными" России. Просто у Вашингтона закончились деньги, и, вероятно, в американской столице стали догадываться о том, что проект "Украина" не оправдал возложенных на него надежд [прим.].

Экс сообщает, что в разгар боёв за Авдеевку в середине февраля ВКС России всего за два дня сбросили на позиции ВСУ две с половиной сотни планирующих бомб. По мнению американского аналитика, сейчас для ВКС России стало стандартной практикой концентрировать удары планирующими бомбами по обороне ВСУ в районе тех населенных пунктов, которые армия РФ собирается освободить.

Обозреватель Forbes сообщает, что ВСУ некоторое время пытались противостоять ударам планирующими бомбами, подтянув пусковые установки американских ЗРК Patriot непосредственно к передовой. Но и 9 марта две таких пусковых, находившихся на расстоянии около 30 километров от передовой, были уничтожены ударом ракеты комплекса "Искандер". Украина, оставшаяся без финансовой помощи США, не может заменить утраченные пусковые. По мнению Дэвида Экса, в настоящий момент в распоряжении ВСУ осталось около двух десятков таких ПУ. Поэтому очевидно, что после 9 марта уцелевшие комплексы Patriot оттащили подальше от линии боевого соприкосновения.

Американский аналитик пишет о том, что российские конструкторы доработали УМПК. Теперь дальность полёта авиационных бомб, оснащённых такими модулями возросла с 40 до 64 километров. Украинские воздушные силы не могут полагаться на свои старые истребители Су-27 и МиГ-29. Эти самолёты своими радарами могут обнаруживать воздушные цели на дистанции не более 95 километров. А самые дальнобойные ракеты Р-27, имеющиеся в арсенале Воздушных сил, летят на вдвое меньшее расстояние. Соответственно, чтобы вступить в бой с российскими самолётами, самостийным лётчикам необходимо пересечь линию боевого соприкосновения. Они этого не делают из-за того, что сразу становятся уязвимыми для российской ПВО.

Обозреватель Forbes считает, что 50 или 60 истребителей F-16, обещанных Данией, Нидерландами и Норвегией, могли бы дать украинскому командованию "новые возможности". По его мнению, западные самолёты, оснащённые системой AN/ALQ-213 могли бы "безопасно" летать ближе к линии фронта. При этом Экс считает, что ракеты AIM-120, в которых реализован принцип "выстрелил и забыл", с дальностью пуска в 90 километров могли бы стать инструментом для борьбы с планирующими бомбами.

Но самое интересное в том, что сам американский аналитик честно признается в том, что истребители F-16 с ракетами AIM-120 не являются каким-то супероружием. Как только Украина введёт эти истребители в бой, она в скором времени потеряет большинство из них вместе с пилотами. Поэтому Экс задаётся вопросом, что может выиграть Киев от такой жертвы?

Обозреватель Forbes отмечает, что российские авиационные бомбы, оборудованные УМПК являются очень серьёзной проблемой для ВСУ. И она может быть решена только развёртыванием дополнительных комплексов Patriot истребителей F-16 c современными ракетами.

P.S. В данном случае эксперт американского издания слишком погорячился. Он даже противоречит сам себе. Ведь сам сначала признаётся, что F-16 не являются супероружием, и в скором времени многие из этих самолётов будут потеряны. И тут же эксперт заявляет, что эти истребители могут помочь ВСУ. Что касается дополнительных комплексов Patriot, то вряд ли Штаты пойдут на передачу таких установок. Слишком дорогие системы, которых не хватает самим американцам. Кроме того, в Вашингтоне уже видели, что стало с ранее переданными комплексами.