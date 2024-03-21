Министерство обороны РФ сообщило об увеличении выпуска бомб "малого" калибра, а также о начале производства трёхтонных авиационных бомб

Фото: Министерство обороны РоссииРоссийские оборонные предприятия адаптировались к условиям Специальной военной операции. Объёмы выпускаемой продукции постоянно растут. И это правильное решение в условиях развернувшегося глобального противостояния, в котором Россия в одиночку противостоит западной коалиции.

До недавнего времени самым мощным "обычным" оружием, имевшимся в распоряжении ВКС России и достаточно активно применявшимся в ходе СВО, были авиационные бомбы ФАБ-1500 М54. Для большей эффективности они, как и фугасные бомбы меньшего калибра, оснащаются универсальными модулями планирования и коррекции – УМПК. Полуторатонная бомба, способная пролететь несколько десятков километров и попадающая точно в цель является очень мощным оружием. Кроме того, такой боеприпас, сброшенный на большом удалении от цели, невозможно перехватить средствами ПВО. Планирующая бомба не имеет двигателя, поэтому не оставляет теплового следа. Она не выдаёт радиолокационных импульсов и обладает минимальной ЭПР. Но совершенству нет предела.

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Стало известно, что в России налажено массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию Министерства обороны России. В частности, агентство ТАСС пишет, что предприятие в Нижегородской области запустило массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000. Также увеличены объёмы производства бомб меньшего калибра.

"Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000 (массой три тонны – прим. ТАСС). Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов", – сообщило военное ведомство по итогам поездки министра на предприятие.

Если учесть, что ФАБ-3000 была принята на вооружение ВВС СССР ещё в далёком 1954 году, то такие бомбы в определённом количестве на складах всё же должны остаться. Ранее бомбы такого калибра были просто невостребованы. Но, исходя из опубликованной информации Минобороны РФ, возобновление массового производства таких авиационных боеприпасов автоматически подразумевает их востребованность в войсках и их последующее массовое применение.

Учитывая калибр бомбы и калибр бомбы и количество взрывчатого вещества в ней (1200 килограммов), есть определённая вероятность, что такие боеприпасы будут применяться по особо укреплённым объектам.

Также есть вероятность, что новые "трёхтонки" тоже получат универсальные модули планирования и коррекции.