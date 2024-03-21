В Черноморском регионе наблюдалась повышенная активность разведывательной авиации НАТО

Стратегический самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Фото: © Фото : Royal Air Force

Профильное издание Defense Romania с ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщило, что стратегические самолёты-разведчики стран НАТО совершили полёты над акваторией Чёрного моря. Полеты проводились 20 марта 2024 года. Отмечено, что миссии осуществлялись не только вдоль побережья Румынии, но и над центральной частью Чёрного моря.

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Летали самолёты ВВС США и Великобритании. Интересно, что в материале румынских экспертов эти полёты названы "исследовательскими".

Как говорится в публикации, Королевские ВВС задействовали самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint. Борт поднялся с авиационной базы Уоддингтон в Великобритании. Самолет с регистрационным номером ZZ665 и радиопозывным RRR7220 пролетел над территорией Румынии, затем вышел в воздушное пространство над Чёрным морем и долетел до его центральной части (юго-западнее Севастополя). Полёт проходил на высоте чуть более 10000 метров. Затем этот большой разведывательный самолёт совершил несколько проходов вдоль румынского побережья.

Британский самолёт радиоэлектронной разведки сопровождала пара истребителей Eurofighter Typhoon. Они поднялись с авиационной базы Акротири на острове Кипр. Как сообщает румынский ресурс, практика воздушного эскорта применяется Королевскими ВВС с сентября 2022 года, когда RC-135 был перехвачен российскими истребителями, по ошибке выпустившим ракету в сторону британского самолёта. Миссию самолёта-разведчика также поддерживал воздушный танкер Airbus KC2. В данном случае речь о самолёте Voyager KC2, именно такое обозначение принято в Королевских ВВС для самолёта-заправщика A330 MRTT. Танкер прилетел в район румынского побережья с авиабазы на Кипре.

Помимо британских самолётов в воздушном пространстве Румынии находился разведывательный самолёт RC-135V Rivet Joint американских ВВС. Борт с регистрационным номером 64-14841 и радиопозывным JAKE17 вылетел с авиабазы в Великобритании. Свой "исследовательский" полёт он осуществлял, наматывая круги между румынскими городами Галац и Констанца.

Полёты осуществляли ещё два американских разведывательных самолёта. Один из них – противолодочный патрульный самолёт P-8A Poseidon. Он прилетел в воздушное пространство Румынии, поднявшись с авиационной базы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Этот борт работал в районе дельты Дуная. Второй – разведывательный самолёт Bombardier Challenger 650. Этот борт, вероятно, поднялся в воздух с авиационной базы НАТО "Михаил Когэлничану", расположенной неподалёку от Констанцы. Разведчик патрулировал северные и восточные границы Румынии.



