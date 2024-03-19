Американцы покупают старые истребители для использования в учебных целях

Истребитель F-5 Tiger ВВС Швейцарии. Фото: commons.wikimedia.org

Довольно любопытную новость опубликовало индийско-канадское издание Eurasian Times. Сообщается, что Швейцария передала американским военным один из 22 списанных истребителей F-5 Tiger. Самолёты данного типа ранее стояли на вооружении ВВС страны.

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Швейцарское федеральное управление вооружений (Armasuisse) сообщило, что Корпус морской пехоты США забрал самолёт 18 марта. Передача состоялась на авиационной базе Эммен. Истребитель был погружен на борт военно-транспортного самолёта Lockheed KC-130J и отправился за океан.

Передача бывшего швейцарского истребителя стала первым шагом в реализации контракта, подписанного сторонами ещё в 2020 году. Стоимость контракта составляет 32,4 миллиона долларов. Согласно договорённостям, Швейцария должна передать Штатам 16 одноместных истребителей F-5E и 6 двухместных самолётов F-5F.

Отмечено, что ныне списанные самолёты Швейцария приобрела у Штатов ещё в 70-х и 80-х годах. Часть истребителей данного типа, а именно 44 машины были переданы ВМС США ещё в 2008 году. В настоящее время на балансе швейцарских военно-воздушных сил остаётся ещё 25 самолётов F-5 Tiger, из которых 18 единиц находятся в лётном состоянии. В швейцарской армии эти машины выполняют различные функции. Они предназначены для обучения, буксировки мишеней, испытательных и демонстрационных полётов. Именно на таких машинах летает легендарная пилотажная группа Patrouille Suisse ("Швейцарский патруль").

Пилотажная группа Patrouille Suisse. Фото: Ронни Макдональд / commons.wikimedia.org

Решение о снятии с вооружения истребителя F-5 Tiger было принято в связи с тем, что он оснащён устаревшими датчиками и вооружением. То есть он негоден для эффективного патрулирования воздушного пространства страны.

Eurasian Times констатирует, что постепенный вывод из эксплуатации самолётов данного типа может ознаменовать конец пилотажной группы Patrouille Suisse. Лётчики этой группы демонстрировали своё мастерство на истребителях F-5 c 1994 года. Существует определённая вероятность, что основной пилотажной группой ВВС Швейцарии теперь станет группа, летающая на турбовинтовых учебных самолётах Pilatus PC-7.

Если Швейцария намерена сохранить пилотажную группу Patrouille Suisse на F-5 после 2027 года, она должна выделить средства на катапультные кресла, авионику самолета и навигационные системы. Для сохранения группы потребуется оставить как минимум 12 самолётов – 10 одноместных и 2 двухместных. Согласно оценкам официальных лиц, стоимость инвестиций составит 9 миллионов швейцарских франков или 10,2 миллиона долларов. Парламент Швейцарии рассмотрит данный вопрос.

Впрочем, это уже проблемы самих швейцарцев. Вопрос в другом, а именно в том, зачем американцам устаревшие истребители?

На самом деле всё просто. Американские военные, вероятно, приведут купленные самолёты в состояние лётной годности, то есть проведут капитальный ремонт в состоянии "как есть" (без установки современного оборудования) и будут использовать эти машины для обучения своих лётчиков. Обычно F-5 во время учений играют роль "агрессоров".

Истребитель F-5 Tiger, разработанный компанией Northrop, был принят на вооружение ВВС США в далёком 1964 году.