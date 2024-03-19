Польское командование заверяет, что беспилотник совершил аварийную посадку. Польский журналист говорит, что аппарат упал

MQ-9 Reaper. Фото: ВВС Национальной гвардии США / commons.wikimedia.org

В понедельник 18 марта американские военные в Польше потеряли связь со своим разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец"), вылетевшим с аэродрома Мирославец на северо-западе страны. Как сообщалось, невооружённый беспилотник совершал "плановый" тренировочный полёт. Позднее поступили сообщения о том, что дрон вернулся в район аэродрома и совершил аварийную посадку в его окрестностях. Место посадки было оцеплено специальными службами. Расследованием инцидента занялась военная полиция.

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Однако не всё так однозначно... Как сообщила польская радиостанция RMF FM, американский беспилотник разбился при вынужденной посадке. Первоначальная версия гласила, что "приземление произошло в соответствии с процедурами в охраняемой необитаемой зоне".

По данным журналиста RMF24 Кшиштофа Засады, американский беспилотник упал на лесной массив в нескольких километрах от военной базы в Мирославце. Сначала аппарат кружил над аэродромом, вырабатывая топливо, затем, постепенно снижая высоту, приземлился в лес. Ни взрыва, ни пожара не было.

Если информация польской радиостанции является достоверной, то это довольно хорошая новость для России. А то американцы повадились проводить разведывательные полёты в непосредственной близости от российских границ. Согласно открытым данным, стоимость одного MQ-9 Reaper составляет около от 16 до 30 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.