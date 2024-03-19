Американцы пытались провести разведку. Не получилось.

MQ-9 Reaper. Фото: CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer19 марта американские военные, дислоцированные в Польше, потеряли связь со своим разведывательным беспилотником. Об этом сообщили польские СМИ.

В частности, по данным профильного ресурса Defence24, со ссылкой на Генеральный штаб Польши сообщил, что "невооружённый" беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ("Жнец") ВВС США в Европе, выполнявший плановую ежеквартальную тренировку в аэропорту Мирославец, потерял связь с базой. Ожидалось экстренное приземление этого аппарата.

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Чуть позже этот же ресурс передал, что "Жнец" совершил аварийную посадку в окрестностях аэропорта Мирославец. В Главном командовании вооружённых сил Польши сообщили, что посадка беспилотника прошла в соответствии с необходимыми процедурами на охраняемой необитаемой территории. Место посадки было взято под охрану специальными службами. Расследованием инцидента занимается военная полиция.

Что же могло произойти с дорогостоящим американским аппаратом, который совершал "плановую" тренировку? Похоже, что он попал под "раздачу" российских средств радиоэлектронной борьбы. Для справки, расстояние от аэропорта Мирославец в Западно-Поморском воеводстве Польши до границ Калининградской области России составляет менее 300 километров по прямой.

Как сообщает телеграм-канал "Русское оружие", американский беспилотник MQ-9A Reaper был подавлен российскими системами РЭБ "Красуха-4" и "Красуха-2" в тот момент, когда выходил на маршрут барражирования вдоль границ Калининградской области. Аппарат пытался произвести оптико-электронную и радиолокационную разведку позиций российских войск, в первую очередь оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Радар APY-8 беспилотника, работающий в X-диапазоне антенна спутникового канала обмена данными SATCOM и антенна связи и обмена данными С-диапазона были подвергнуты воздействию узконаправленного помехового луча системы "Красуха-4". А комплекс РЭБ "Красуха-4" подавил работу модулей GPS-навигации и систему закрытой связи Iridium-Data Link американского дрона.

В результате импортный аппарат потерял связь с оператором, снизился ниже радиогоризонта и вернулся на базу в Мирославце на автопилоте и при помощи инерциальной навигационной системы, а также закрытых командно-телеметрических каналов.

P.S. Ещё одно доказательство того, что российская военная промышленность выпускает лучшие в мире системы радиоэлектронной борьбы. Что касается американского "Жнеца", то нечего летать там, где не надо в рамках всяких "плановых" тренировок.