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crazycat21
Military Watch: у Китая скоро появится новый межконтинентальный бомбардировщик-невидимка H-20
Китай анонсировал скорую презентацию нового самолёта

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Неизвестный самолёт. Скриншот видео ВВС НОАК от 2021 года

На сегодняшний день всего три страны мира имеют в составе своих ВВС стратегические ракетоносцы-бомбардировщики. Это Россия, Китай и США. 

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Авиационный парк российской дальней авиации состоит из турбовинтовых ракетоносцев Ту-95МС, сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160 и Ту-160М [их производство возобновлено] и дальних сверхзвуковых ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-22М3М. А ещё, согласно открытым данным, российские конструкторы и авиастроители работают над созданием перспективного авиационного комплекса дальней авиации – ПАК ДА.

В распоряжении Командования глобальных ударов ВВС США имеются малозаметные дозвуковые бомбардировщики B-2 Spirit (два десятка машин), сверхзвуковые ракетоносцы B-1B Lancer. Но основу американского парка "стратегов" составляют самолёты B-52H Stratofortress. Эти самолёты имеют довольно почтенный возраст. Последний бомбардировщик данного типа покинул заводские цеха в далёком 1962 году. Правда, недавно американцы выкатили новейший малозаметный B-21 Rider от корпорации Northrop Grumman, который в перспективе должен заменить "бомбовозы" старых типов. Но, пока неизвестно, когда он пойдёт в серию и сколько всего таких самолётов будет выпущено. 

А с Китаем всё намного интереснее. Дело в том, что на вооружении ВВС НОАК имеется только один самолёта дальнего действия. Это Xian H-6, который изначально является лицензионной копией советского дальнего бомбардировщика Ту-16. Безусловно, сегодня китайская версия является принципиально новой машиной, сохранившей от своего предка только характерные черты. И, судя по открытым данным, даже может нести гиперзвуковые ракеты. Но всё же это дальний бомбардировщик, а не стратегический. Но китайские инженеры никогда не сидели сложа руки. 

Стало известно, что у Китая скоро появится новый межконтинентальный бомбардировщик-невидимка H-20. Об этом сообщил профильный ресурс Military Watch. Между прочим, американский.

Как говорится в публикации, ожидается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представит свой первый стратегический бомбардировщик межконтинентальной дальности уже в середине 2024 года. Новый взгляд на программу представил Ван Вэй, заместитель командующего Военно-воздушных сил НОАК. С его слов, бомбардировщик оправдает все ожидания и то волнение, которое вызвано предстоящей презентацией, поскольку программа не сталкивалась с техническими трудностями в ходе разработки. Свои комментарии Ван Вэй сделал в ходе второй сессии 14-го Национального комитета Народной политической консультативной конференции Китая (НПКСК). Отвечая на вопросы журналистов гонконгской газеты Commercial Daily, заместитель командующего ВВС НОАК сказал следующее:

"Узких мест нет, все проблемы можно решить. Наши научные исследования продвигаются хорошо, они полностью дееспособны".

Также Ван Вэй отметил, что в ближайшее время самолёт будет представлен публике. а его ввод в эксплуатацию и серийное производство будут тесно связаны с испытательными полётами. 

Эксперты Military Watch считают, что разработка нового китайского бомбардировщика завершена. О работах в данном направлении предполагалось давно. Первое официальное подтверждение разработки самолёта было получено в 2016 году от командующего ВВС Китая Ма Сяотянем. Впоследствии появились свидетельства о том, что новый бомбардировщик построен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Именно по этой аэродинамической схеме построены китайский беспилотник  GJ-11 и американский бомбардировщик B-2.

Как пишут считают аналитики Military Watch, значение разработки стратегического стелс-бомбардировщика H-20 возросло по мере роста напряжённости между Китаем и странами Запада. Соединённые Штаты успели поднять в воздух свой новый стратегический бомбардировщик B-21 Rider. Но этот первый полёт отстал от запланированного графика на три года. И поскольку Штатам ранее требовалось в два раза больше времени от начала лётных испытаний до принятия на вооружение новых самолётов, остаётся неясным, какой самолёт будет принят в эксплуатацию первым – китайский H-20 или американский B-21. Хотя последний уже летает.

Эксперты уточняют, что все стратегические бомбардировщики США предыдущих поколений разрабатывались с учётом возможного конфликта с Советским Союзом. В то же время новый B-21 Rider был разработан с учётом возможности поражения ракетных шахт в западной части Китая и прочих объектов на китайской территории. 

#новости #сша #политика #китай #боевая авиация #военные новости #конфликты #бомбардировщики #стратегические бомбардировщики #н-20
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