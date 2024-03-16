В ближайшее время Урсула фон дер Ляйен вынесет свои предложения по запрету импорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск. Фото: EPA /Oliver Hoslet

Коллективные европейцы всё никак не могут успокоиться, всё стараются "победить" Россию. Уже столько санкций вводили, а российская экономика только идёт в рост. Похоже, в Брюсселе уже просто не знают, что бы такого придумать для того, чтобы просто насолить стране.

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Стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность ограничения импорта сельхозпродукции из России в страны Европейского союза. Инициатором в очередной раз стала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как говорится в материале агентства, Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди прочих вопросов обсуждался и этот. Глава ЕК в ближайшее время представит свои предложения после призывов "некоторых" стран блока, желающих оказать давление на Кремль.

Интересно, что это за "некоторые" страны? С учётом того, что дер Ляйен разговаривала с Туском, то здесь явно прослеживается интерес Польши. Кроме того, если есть Польша, то явно с призывами выступали и республики Прибалтики. Те, которые чуть ли не в одиночку [по заверениям их политиков, прим.] "обороняют" весь восточный фланг НАТО и Европейского союза.

Что касается ограничений на импорт российской продукции, то Евросоюз не планирует ограничивать транзит в третьи страны. Bloomberg ссылается на неназванный источник.

Но тут же агентство пишет, что некоторые государства-члены Евросоюза призывают к общеблоковому запрету на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии. В частности, Латвия ввела полный запрет ещё в начале года. Премьер-министр Польши Дональд Туск также призывает ввести полные ограничения. А глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что её страна поддержит эту инициативу. В общем, всё, как и ожидалось [прим.].

Также Bloomberg, ссылаясь на другого человека, знакомого с ходом обсуждений, сообщает, что некоторые государства настаивают на включении запрета импорта сельхозпродукции из России в очередной пакет санкций. Четырнадцатый по счёту.