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crazycat21
Президент Латвии призвал "разрушить" Россию
Латвийский лидер заявил о поддержке Макрона и сделал довольно громкое заявление

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Эдгар Ринкевич. Фото: Илмарс Знотиньш / Канцелярия президента Латвии

В последнее время в странах коллективного Запада разразилась форменная антироссийская истерия. Заявления европейских политиков о том, что Россия в ближайшие годы на кого-то там якобы собирается напасть, и что населению их стран следует готовиться к войне, следовали одно за другим. Похоже, что отметились практически все, кто мог. И кто больше всех хотел... Но тон в антироссийской риторике традиционно задают польские и прибалтийские лидеры.

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И тут на европейской политической арене снова в очередной раз появился президент Франции Эммануэль Макрон, который одно время ещё как-то пытался играть роль переговорщика и "миротворца". Глава Пятой республики громогласно и на весь мир заявил о возможной отправке войск НАТО на территорию Украины если Россия продолжит развивать успех. Правда, потом из Парижа раздались голоса о том, что главу Франции немного "не так поняли". Да и сам месье Макрон подчеркнул, что "не исключать чего-то – не значит делать это".

Однако спустя некоторое время французский президент снова коснулся темы отправки войск на территорию незалежной. По его версии победа России, якобы, может угрожать безопасности всей Европы. Поэтому возможны "все варианты" помощи Украине. И тут же французский лидер получил слова поддержки. Ожидаемо откуда – из Прибалтики. 

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, попросту поправ все правила дипломатии, вообще в открытую призвал разрушить Россию. Соответствующее заявление латвийский глава сделал на своей странице в социальной сети. 

"Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить".

В конце своего обращения господин Ринкевич написал  Russia delenda est. Это переделанный вариант латинского фразеологизма Carthago delenda est ("Карфаген должен быть разрушен"). Фактически, это призыв к разрушению России.

Довольно смелое заявление. Неужели Ринкевич так рвётся на роль лидера всей Европы? Или, на худой конец лидера хотя бы её восточного фланга? При этом латвийский президент забывает, что при попытке разрушить Россию, будет разрушен так называемый "цивилизованный" западный мир, который кое-кто из европейских политиков любит сравнивать с дивным садом. Оборонительная доктрина России позволяет это сделать. 

#новости #политика #европа #геополитика #латвия #макрон #мир #прибалтика #ринкевич
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