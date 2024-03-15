Американские эксперты о состоянии украинской ПВО и об успехах российской армии

Изображение из открытых источников

Профильный ресурс Military Watch сообщил о том, что передовые позиции украинских войск в зоне проведения Специальной военной операции стали всё более уязвимыми для ударов авиации ВКС России после уничтожения зенитно-ракетных комплексов С-300 и MIM-104 Patriot в районе города Покровск, который расположен в 67 километрах к северо-западу от Донецка. Обе системы были уничтожены 8 марта 2023 в результате удара высокоточными баллистическими ракетами ОТРК "Искандер-М".

реклама

Эксперты Military Watch отмечают, значительное увеличение производства ракет 9К720 для "Искандеров" [по сравнению с тем, что был до начала СВО, прим.] сделало эти изделия более доступными в зоне боевых действий. В то же время возросшие возможности разведки при помощи беспилотников усложнили ВСУ возможности сокрытия своих "активов".

Комплексы С-300 и Patriot являются самыми дальнобойными системами ПВО на вооружении Украины. При этом их количество достаточно невелико. Отмечается, что старые С-300, доставшиеся Киеву после распада Советского Союза, по-прежнему обладают гораздо лучшей мобильностью и имеют более широкий сектор обстрела по сравнению с более новыми "Пэтриотами". В то же время американские системы оснащены современной электроникой и датчиками.

Потеря обоих комплексов вызвала "напряжённость", которая была подчёркнута рядом западных и украинских источников. Потери таких систем происходят по той причине, что источники на местах подтверждают растущую эффективность высокоточных ударов российской авиации. Возросшая эффективность бомбардировок дополняет все большее превосходство российской армии в артиллерии. Ослабление украинской ПВО снижает риски для авиации ВКС России, оказывающей поддержку наземным силам.

Эксперты Military Watch отмечают, что обеспокоенность нехваткой комплексов ПВО в Киеве проявили ещё в конце 2022 года. Тогда представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат сообщил британской газете Financial Times, что Киев не может закупать ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Бук". И это серьёзная проблема, поскольку стандартная практика ПВО многих стран предусматривает применение двух зенитных ракет по одной воздушной цели. Спустя пять месяцев, в апреле 2023 года, утечка секретных документов Пентагона показала, что и там растёт обеспокоенность по поводу состояния украинской ПВО.

Украина не может закупать ракеты для комплексов С-300, поскольку их производство ведётся исключительно в России. При этом отмечается, что поставки Киеву большего количества ЗРК Patriot американского производства являются маловероятными. Вооружённые силы США сами столкнулись с дефицитом таких систем. В то же время Россия постоянно наращивает арсенал комплексов противовоздушной обороны. Москва инвестировала гораздо больше средств в системы ПВО по сравнению с закупками новых истребителей или перехватчиков. Ещё в 2010-х годах Россия существенно расширила производственные мощности по выпуску зенитных средств, чтобы удовлетворить не только собственные потребности, но и потребности своих покупателей.