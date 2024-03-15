Военный обозреватель американского издания был вынужден признать, что потери американских ОБТ будут только возрастать

Один из уничтоженных "Абрамсов". Фото: © Фотография из соцсетей

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине военную помощь. Одним из элементов этой "помощи" стала передача Киеву танков западного образца. Первыми расстарались британцы, "подарившие" свои основные боевые танки Challenger 2. Затем последовали остальные коллективные европейцы, передавшие определённое количество немецких танков Leopard 2. И одни, и вторые монструозные бронированные машины наглядно продемонстрировали свою способность превосходно гореть под ударами русского оружия в ходе провального контрнаступления армии Украины летом 2023 года.

реклама

Дольше всех с передачей своих ОБТ M1 Abrams тянули США, ссылаясь на самые разные причины. Затем батальонный комплект таких танков в количестве 31 машины и прочей вспомогательной техники на аналогичном танковом шасси всё же был передан киевским властям. Однако до поры до времени "Абрамсы" не появлялись в зоне боевых действий. Но пришло и их время. И расхваленные американские танки также начали гореть.

Факты остаются фактами, поэтому даже на Западе были вынуждены признать, что американский M1 Abrams не является таким уж неуязвимым. Публикация на эту тему вышла на страницах американского журнала Forbes. Автором материала является Дэвид Экс, военный обозреватель издания и человек, который абсолютно не замечен в каких либо симпатиях к России.

Как пишет Экс, в настоящий момент танки Abrams являются приоритетной целью для российской армии. По данным американского журналиста, в настоящий момент армия Украины потеряла "только" три из танка данного типа. В то же время, по данным российских источников, потери составляют уже четыре "Абрамса" [прим.].

По мнению аналитика из США, в настоящее время самой большой угрозой для танков M1 Abrams являются российские управляемые противотанковые ракеты. Поэтому он считает, что это убедительный аргумент для оснащения американских боевых машин системами предупреждения о ракетном нападении. В то же время Экс не отрицает, что существует ещё целый ряд других способов для уничтожения "Абрамсов".

Единственным оператором танков данного типа в украинской армии является 47-я механизированная бригада. Это соединение прибыло в район Авдеевки в конце осени прошлого года. А затем были замечены танки Abrams, которые заменили несколько уцелевших Leopard 2A6.

По данным обозревателя Forbes, первый "Абрамс" был потерян 26 февраля или ранее. Боевая машина была уничтожена ударом российского дрона-камикадзе. Второй такой танк был уничтожен 3 марта "или ранее". В данном случае Abrams был поражён управляемой противотанковой ракетой "Корнет", а затем добит FPV-дроном. Третья потеря "Абрамса" произошла через неделю после второй. Как считает американский обозреватель, для уничтожения танка и в этот раз применялся ПТРК "Корнет".

По мнению Дэвида Экса, система предупреждения о ракетной атаке возможно и спасла бы оба "Абрамса" от российских противотанковых ракет [она отсутствует, прим.]... Однако оставшиеся у ВСУ 28 танков данного типа не защищены от ударов артиллерии, противотанковых мин и огня российских танков.

Поэтому обозреватель Forbes был вынужден констатировать, что M1 Abrams является "крепким" танком, но он не является более неуязвимым по сравнению с другими ОБТ. Поэтому западным читателям следует привыкать видеть всё больше подбитых и брошенных украинских "Абрамсов".