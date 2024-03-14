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crazycat21
Единственная субмарина Польши совершила успешное погружение после проведенного ремонта
После многолетнего ремонта единственная имеющаяся в составе польских ВМС субмарина вернулась к службе

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ORP Orzeł. Фото: commons.wikimedia.org / Konflikty.pl

Профильное издание Naval News сообщило, что единственная имеющаяся в составе ВМС Польши подводная лодка ORP Orzeł ("Орёл") теперь снова может "безопасно" погрузиться под воду. Информация приводится со ссылкой на объявление польских Военно-морских сил, размещённое в социальных сетях. Издание отмечает, что способность подводных лодок проекта "Кило" к безопасному погружению является само собой разумеющейся, но в случае с польской субмариной, это настоящий "подвиг".

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Ещё в 2014 году эта подводная лодка была поставлена на ремонт на предприятии Stocznia Marynarki Wojennej SA в Гдыне (ныне PGZ Stocznia Wojenna Sp. z oo) для планового капитального ремонта с заменой аккумуляторных батарей. Но всё пошло не так, как первоначально предполагали в ВМС Польши. В ходе капитального ремонта возникла необходимость масштабных работ, включающих и замену обшивки корпуса. В 2015 году при выходе из плавучего дока субмарина получила повреждения, оказались сломаны якорные клюзы. А в 2017 году при разрядке аккумуляторных батарей на борту произошёл пожар. Следующие несколько лет потребовались на восстановление работоспособности, а также на устранение последующих дефектов.  Работы выполнялись рядом мелких фирм, которые пытались усовершенствовать отдельные механизмы и оборудование. Отмечено, что эти работы осуществлялись без комплексного подхода.

Хотя в последние годы Orzeł и выходил в море, но о полноценной эксплуатации с погружением под воду речи и не шло.  

Согласно сообщению ВМС Польши, после последнего капитального ремонта, который был начат в 2021 году, подводная лодка вернулась "к оперативной службе и обучению".

Подводная лодка Orzeł проекта 877Э "Палтус" была построена на судостроительном заводе "Красное Сормово". В составе ВМС Польши эта субмарина находится с 1986 года. Скоро ей исполнится 38 лет. Заявлено, что её нынешнее состояние после многочисленных ремонтов полностью соответствует первоначальному. Никаких существенных обновлений сделано не было. В качестве обоснования проведенных ремонтов названы необходимость подготовки польских подводников, а так же возможность использования данной ДЭПЛ в учениях НАТО для имитации действий подводных лодок, стоящих на вооружении российского флота.

#новости #техника #польша #флот #военные новости #корабли #подводная лодка #вмс польши
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