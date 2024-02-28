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Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС

Глава французского оборонного ведомства высказался СМИ о накипевшем, связанным с полётами ВВС страны
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Один из четырёх самолётов E-3F Sentry французских ВВС. Фото: Генеральное управление вооружений Франции

Регион Чёрного моря всегда был объёктом повышенного интереса со стороны "оборонительного" Североатлантического альянса [со слов его генсека Столтенберга, прим.]. Этот интерес ещё больше усилился после возвращения Крыма в состав России в 2014. А после начала Специальной военной операции на сопредельной территории внимание НАТО к региону возросло кратно. 

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Самолёты-разведчики, разведывательные беспилотники, базовые патрульные самолёты, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления [ДРЛОиУ или AWACS по западной терминологии, прим.] так и повадились шастать в непосредственной близости от берегов Крыма и новых регионов России. Такие вылеты происходят на регулярной основе. Военные НАТО предоставляют Киеву разведывательные данные, полученные в ходе таких полётов фактически в онлайн режиме. Более того, именно самолёты-разведчики и беспилотники самого "миролюбивого" альянса привлекаются для наведения дальнобойных ракет, имеющихся на вооружении Украины. 

Самолёт E-3F Sentry Вооружённых сил Франции. Фото: © Maxppp - EPA / LUDOVIC MARIN

Непосредственное и весьма активное участие в разведывательных полётах НАТО над акваторией Чёрного моря принимает и Франция. Для этого она использует самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3F Sentry. Согласно открытым данным, в распоряжении французских ВВС имеется четыре таких специализированных борта, построенных на базе пассажирского лайнера Boeing 707. И с одним из таких самолётов случился весьма пренеприятный инцидент. О произошедшем сообщило информационное агентство Associated Press. Оказывается, российские военные пригрозили сбить французский разведывательный самолёт, который занимался воздушным патрулированием над международными водами Чёрного моря. 

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О характере этого "патрулирования" можно только догадываться. Где находится Франция, и где находится Крым. И вообще, какой у французов может быть интерес в Черноморском регионе [прим.]?

Как сообщается, буквально на днях министр обороны Франции Себастьян Лекорню, выступая в эфире немецкой радиостанции RTL, излил всё, что у него накипело и наболело в душе. То есть глубокую обиду на Россию.

"Российская система управления воздушным движением угрожала сбить французский самолет в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем", — заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню по радио RTL.

Полковник Пьер Годильер, представитель французского военного ведомства, уточнил, что его самый главный шеф имел в виду инцидент, которой произошёл с одним из самолётов АВАКС ВВС Франции в ноябре 2023 года. Сам полковник назвал этот инцидент беспрецедентным для французских лётчиков в данном регионе. Как уточнил Годильер, русские угрожали экипажу в ходе радиообмена. Это был особо агрессивные радиопереговоры, и такое случилось впервые.

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Французский самолет ДРЛО E-3F Sentry. Фото: © JL. Brunet / Armée de l'air (ВВС Франции)

По данным Associated Press, два других анонимных источника заявили о том, что радиообмен велся на английском языке. Также российская служба управления воздушным движением предупредила, что её силы "уничтожат" самолёт ВВС Франции. 

В своём интервью глава министерства обороны Пятой республики заявил о том, что Россия возвращается к "особо агрессивной" позиции, подобной той, что занимал Советский Союз в период холодной войны. Со слов политика, нынешнее поведение России не похоже даже на то, что Запад наблюдал в 2022 году. 

Интересно, а почему  Лекорню "скромно" умолчал о том, чем вызвано такое поведение? Ведь это не Россия всё начала, а именно коллективный Запад. Ведь это не Россия заранее накачивала Украину вооружением и занималась планированием. Россия наоборот требовала от коллективного Запада юридически оформленных гарантий безопасности. Но уже тогда было понятно, что никто их предоставлять не намерен.

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Как пишет Associated Press, в январе один из пилотов АВАКС, направлявшегося к Черноморскому побережью, рассказал о том, что французские лётчики "стремятся разрядить" любую напряжённость в случае перехвата их российскими самолётами.

"Наши приказы [вероятно, действия, прим.] должны быть, скажем так, пассивными", — сказал пилот майор Ромен. "Для гражданского, скажем, вежливыми".

Осуществляя полёт над Чёрным морем, французские самолёты АВАКС используют свои мощные радары и другие средства для наблюдения за Крымским полуостровом. Такие полёты помогают фиксировать пуски ракет и прочую военную деятельность России на Украине.

Associated Press пишет, что российские военные лётчики иногда давали понять, что им не нравится, когда за ними наблюдают.

P.S. Можно только догадываться, что испытали и какие неприятные минуты пережили экипаж и боевой расчёт французского Boeing E-3F Sentry во время того полёта в ноябре, когда оказались в прицеле российского ЗРК С-400 "Триумф" и приняли участие в радиообмене. А вероятность того, что это был комплекс С-400 очень высока. Дело в том, что самолёты НАТО во время осуществления разведывательных полётов постоянно жмутся к берегам Болгарии и Румынии. Дальность от Крыма весьма приличная, но в арсенале отечественного комплекса есть и дальнобойные ракеты.

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нато авиация франция пво самолеты конфликты с-400 авакс awacs e-3 sentry
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