Один запрос уже был. В Австралии сделали вид, что его не заметили

Основной боевой танк M1A1 Abrams. Фото: Министерство обороны Австралии

Среди военного имущества, переданного Украине коллективным Западом в формате "помощи" присутствует бронетехника, в том числе и основные боевые танки. Даже американцы "расщедрились" на батальонный комплект ОБТ M1 Abrams. Хотя решение Вашингтона о передаче такой техники преследовало, скорее, политические цели. Чтобы европейски союзники не сильно упирались и подарили Киеву свои танки Leopard 2.

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Видимо, украинские власти имели определённые виды на американские боевые машины и представляли их как некоторое вундерваффе, способное произвести кардинальный перелом в закономерном ходе событий. По-другому не объяснить то, что эти тяжёлые расхваленные танки около полугода даже не появлялись в зоне боевых действий. Однако планам не суждено было сбыться и "Абрамсы" уже замечены вблизи передовой. Между тем в Киеве по-прежнему надеются на эти машины.

Стало известно, что украинские власти намерены просить Австралию о том, чтобы она передала незалежной свои танки M1 Abrams. Как сообщает издание Eurasian Times, Киев ранее уже отправлял официальный запрос на эти боевые машины, учитывая обещание властей Австралии об оказании поддержки. Но тогда австралийские власти не обратили особого внимание на эту просьбу.

По данным Eurasian Times, в Киеве довольно креативно подошли к оформлению предыдущего запроса. Специально для него был снят трейлер, который сочетал в себе кадры из художественного фильма "Безумный Макс" с кадрами учений бронетанковых подразделений армии Австралии. На тот момент ВСУ готовились к контрнаступлению, поэтому Киев запросил у Канберры "всего" 14 устаревших танков M1A1 Abrams и комплексную программу обучения по их эксплуатации.

Но запрос со стороны Украины встретил сопротивление со стороны представителей Лейбористской партии. Причина в том, что перед передачей танков Украине их необходимо было отправить в США. Видимо, для соответствующего "обслуживания". Австралийцам такая транспортировка показалась слишком дорогостоящей.

Как пишет Eurasian Times, телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники в Киеве заявил, что Украина вновь готовится обратиться к австралийскому правительству с просьбой предоставить танки. Запрос будет включать не только технику, но и боеприпасы, имеющие важное значение для Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Сообщается, что встречи, проведённые в последние недели с участием высокопоставленных киевских чиновников, таких как нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров, включали обсуждение нового запроса к властям Австралии. Предлагается попросить официальную Канберру, чтобы она передала Киеву в дар весь танковый парк австралийской армии, состоящий из ОБТ M1A1 Abrams. Всё равно эти устаревшие машины в следующем году подлежат снятию с вооружения и замене на более совершенную версию M1A2.

По данным Eurasian Times, министерство обороны Австралии не подтвердило, получало ли оно последние запросы от Украины, в частности, относительно танков Abrams.

P.S. Интересно, дадут австралийцы Украине запрашиваемые танки или нет? С большей степенью вероятности технично откажут. Во-первых транспортировать шесть десятков танков через весь земной шар действительно очень дорого. У Вашингтона денег нет, а Киев платить наверняка не намерен. Во-вторых, власти Украины уже обращались к австралийским коллегам с просьбой передать снятые с вооружения многоцелевые вертолёты MRH-90 Taipan, но в январе правительство Австралии официально отклонило просьбу Украины.