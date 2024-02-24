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crazycat21
Forbes: Танки Abrams cтоят на вооружении бригады ВСУ, которая всегда теряет западную боевую технику
Американское издание рассказало о "круговороте" иностранных танков в одном из соединений армии Украины

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Американский основной боевой танк M1 Abrams. Фото: Национальная гвардия США

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине "помощь" всевозможным военным имуществом военного назначения. На протяжении длительного времени главным спонсором Киева в продолжающемся конфликте были Соединённые Штаты. В настоящий момент бремя содержания незалежной легло на плечи коллективных европейцев, поскольку у администрации Байдена кончились деньги на это дело, а Конгресс США из-за позиции республиканцев не может согласовать выделение очередного транша на сумму 60 миллиардов долларов.

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Тем не менее те же Штаты успели передать Украине достаточное количество достаточно современной боевой бронированной техники. Согласно данным зарубежных ресурсов, среди переданного Америкой военного имущества 186 боевых машин пехоты M2 Bradley и 189 колёсных бронетранспортёров Stryker. А ещё Вашингтон "подарил" Киеву 31 основной боевой танк M1 Abrams. Кроме того, Украине тайно были переданы инженерные штурмовые машины M1150 Assault Breacher Vehicle, построенные на базе шасси и корпусов всё тех же "Абрамсов". По разным данным, ВСУ получили до шести таких машин стоимостью около 4 миллионов долларов США. Кстати, одна из них уже была уничтожена российской армией в окрестностях Авдеевки. 

Понятно, что передача батальонного комплекта танков Abrams (по штатам украинской армии) носила скорее политический характер. Этот шаг был необходим Вашингтону для того, чтобы европейские союзники по НАТО "не жадничали" и открыли свои склады, предоставив Киеву танки Leopard 2 в различных модификациях. 

Западные "Леопарды" и британские "Челленджеры" продемонстрировали свою способность прекрасно гореть под ударами российских противотанковых средств и артиллерии в ходе провального летнего контрнаступления ВСУ на южном направлении. В то же время американские M1 Abrams на передовой замечены не были. Видимо, кураторы из США посчитали репутационные риски слишком высокими.

Однако в последние дни появились сообщения и видеосвидетельства того, что "Абрамсы" замечены вблизи передовой в районе Авдеевки. При этом авторами видеороликов являются сами украинские военнослужащие. Факт присутствия танков Abrams на авдеевском направлении неудивительный, поскольку именно там была сожжена инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV). Шасси одинаковые, бронированные корпуса тоже. Соответственно, данная техника должна находится на вооружении одного соединения ВСУ, для того чтобы упростить логистику и обслуживание дорогостоящей заокеанской "брони".

Публикация на эту тему вышла на страницах американского издания Forbes. Автором материала является Дэвид Экс, военный обозреватель издания и по совместительству ярый русофоб. Тем не менее даже у него иногда проскакивают вещи, претендующие на объективность. 

Как отмечает Экс, осенью прошлого года Украина наконец получила 31 танк M1A1 Abrams. Эти боевые машины оснащены оборудованием, повышающим ситуационную осведомлённость экипажей, вольфрамовой бронёй, бортовыми блоками навесной динамической защиты M19 и ночными прицелами. Данным танкам потребовалось "некоторое время" для того, чтобы добраться до передовой.  По мнению американского обозревателя, "Абрамсы" поступили на вооружение 47-й механизированной бригады ВСУ. В основном именно это соединение эксплуатирует "лучшую" западную бронетехнику, включая БМП M2 Bradley и инженерные машины M1150 ABV.

Но, как сообщает Экс, данная бригада, обученная по стандартам НАТО, получила "печальную известность". Сначала она имела на вооружении 28 танков M-55S, переданных Словенией. Данные боевые машины являются израильской модификацией советских Т-55 и оснащены современными 105-мм нарезными пушками британского производства.

Танки M55S на полигоне. Фото: Вооружённые силы Словении

Но поскольку танки M-55S слабо защищены, 47-я механизированная бригада передала их другому соединению, перед тем как была переброшена на южное направление, чтобы возглавить летнее "контрнаступление". По мнению Экса, новым пользователем M55S стала 67-я механизированная бригада, которая ведёт боевые действия в районе Кременной.

Что касается самой 47-й бригады, то при переброске она "по пути" получила 21 немецкий танк Leopard 2A6. Эти боевые машины были поставлены Германией и Португалией. Leopard 2A6 по своим характеристикам похож на американский M1 Abrams. Он имеет аналогичную броню и оптику, почти аналогичную гладкоствольную пушку. Последняя несколько длиннее, чем у "американца".

 Leopard 2A6, подбитый на Запорожском направлении. Изображение: скриншот видео / соцсети

Заокеанский обозреватель отмечает, что контрнаступление оказалось очень тяжёлым для танкового батальона 47-й механизированной бригады. Он потерял как минимум взвод импортных танков (четыре или пять Leopard 2A6). Остальные получили повреждения и были переправлены в Литву для ремонта. После того, как контрнаступление прекратилось [а по факту было отбито российской армией, прим.], 47-я механизированная бригада была переброшена в район Авдеевки для защиты северного фланга.

Танки иногда занимались поддержкой боевых машин M2 Bradley. Как сообщает обозреватель Forbes, в ходе боёв в районе Степового 47-я бригада потеряла ещё как минимум один танк Leopard 2A6.

После того как танковый батальон соединения сократился до размеров роты, он начал перевооружение на новые танки. Уцелевшие Leopard 2A6 были переданы в распоряжение 21-й механизированной бригады, ведущей бои у Кременной. Примерно 12 танков данного типа был добавлен к девяти или "около того" Strv 122 (шведский вариант Leopard 2A5). В результате танковая рота 21-й бригады была расширена до батальона. А сама 47-я механизированная бригада на время осталась без танков.

По данным обозревателя Forbes, соединение получило американские танки M1 Abrams ориентировочно в январе. После этого боевые машины были переброшены к линии фронта.

P.S. Фактически Экс в своём материале признал, что "Абрамсы" стоят на вооружении соединения, которое постоянно теряет западную боевую технику. Если данные обозревателя о словенских M55S на вооружении 47-й бригады верны, то так оно и есть. Ещё в мае появились кадры поражения такого танка. Затем были уничтоженные Leopard 2A6. Очередь за танками Abrams. 

#армия #оружие #танки #leopard 2 #m1 abrams #бронетехника #конфликты #stryker #m2 bradley #m1150 assault breacher vehicle
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