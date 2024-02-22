Нью-Дели обеспокоен активностью ВМС Китая в акватории Индийского океана, поэтому решил немного довооружиться

C295 в варианте морского патрульного самолёта с вооружением. Фото: Airbus

Нью-Дели решил усилить охрану морских рубежей страны. Стало известно, что Индия закупит 15 морских патрульных самолётов Airbus С295. Об этом сообщил ряд профильных СМИ, в том числе американский ресурс Defense News.

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Как пишет издание, Совет по оборонным закупкам страны дал разрешение на такую сделку. Первоначальное одобрение, называемое на языке Министерства обороны Индии "признанием необходимости", позволит индийский ВМС получить девять самолётов морской разведки С295 средней дальности [по факту противолодочных, прим.], а Береговой охране – шесть многоцелевых машин данного типа.

Как сообщается, после подписания контракта между французской фирмой Airbus и индийской компанией Tata Advanced Systems Ltd. производство заказанных самолётов будет развёрнуто на территории Индии. Раннее ВВС страны уже заключили контракт на поставку 56 транспортных самолётов C295. Первые 16 из них производятся в Испании, остальные уже находятся на линии окончательной сборки фирмы Tata в индийском городе.

Особо отмечено, что несмотря на то, что компания Airbus предлагает готовую версию морского патрульного самолёта С295, самолёты приобретаемые Индией получат оборудование местного производства – радиолокационные станции с АФАР и электронным сканированием, системы идентификации "свой-чужой", оборудования для передачи данных, а так же оптическое и инфракрасное оборудование.

Новые морские патрульные самолёты средней дальности расширят возможности ВМС Индии по патрулированию прибрежных вод и по сбору информации. Эти противолодочные самолёты дополнят уже имеющиеся на вооружении индийского флота базовые патрульные самолёты Boeing P-8I Poseidon. Имея автономность около 11 часов полёта, С295 будут летать существенно дальше, чем стоящие сейчас на вооружении самолёты Dornier 228.

С295 для Береговой охраны будут заниматься морским наблюдением, борьбой с морским пиратством, мониторингом загрязнения акваторий, защитой рыболовства, а так же будут задействованы в поисково-спасательных операциях.