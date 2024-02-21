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crazycat21
Defence24: ВС Нидерландов получили новые реактивные системы залпового огня PULS
Голландская армия стала получать новые мультикалиберные РСЗО израильского производства

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Израильская РСЗО PULS. Фото: Elbit Systems,

Как сообщает профильный ресурс Defence24, в социальных сетях появились фотографии первых систем залпового огня PULS, полученных голландской армией. Установки смонтированы на шасси чешских грузовых автомобилей Tatra Force c колёсной формулой 6x6.

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В марте прошлого года Нидерланды и израильская фирма Elbit Systems подписали контракт на поставку двадцати таких систем для голландской армии. Стоимость контракта составила 305 миллионов долларов. Помимо самих РСЗО был закуплены учебно-логистический комплекс и различные типы боеприпасов. Согласно условий контракта, четыре установки залпового огня должны быть установлены на автомобильных шасси Tatra Force, остальные – на шасси грузовиков Scania Gryphus. Системы, смонтированные на шасси чешских грузовиков предназначены для учебных целей. Пока известно о поставке как минимум двух экземпляров. Передача всех установок PULS Нидерландам должна быть завершена к 2027 году.

Система залпового огня PULS (Precision & Universal Launching System) от компании Elbit Systems, является модернизированным вариантом РСЗО Lunx. Последняя приобреталась такими странами, как Казахстан и Азербайджан. PULS может монтироваться на различные автомобильные грузовые шасси. Система является мультикалиберной. В её арсенале реактивные снаряды калибров 122, 160, 306 и 370 миллиметров. Дальность пуска реактивных снарядов достигает 150 километров (боеприпасы 306 мм) и даже 300 километров при использовании 370-мм реактивных снарядов Predator Hawk. Также PULS может стрелять барражирующими боеприпасами Sky Striker, имеющими дальность полёта до 100 километров. Система PULS имеет открытую архитектуру, поэтому без особых проблем может быть модернизирована под перспективные типы боеприпасов.

Довольно серьёзная система залпового огня. Только непонятно, зачем голландцам дальнобойные РСЗО, если у них кругом друзья и союзники? Ответа на этот вопрос пока нет.

#новости #армия #оружие #израиль #нидерланды #военные новости #рсзо #lunx #рсзо puls
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