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crazycat21
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN впервые поднялся в воздух
Турции удалось создать свой собственный современный боевой самолёт

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Первый полёт истребителя KAAN. Источник изображения: SavunmaSanayiST.com

До последнего времени всего три государства в мире могли проектировать и серийно выпускать боевые самолёты, относящиеся к пятому поколению. Это Россия, Китай и США. Ещё что-то пытается "изобразить" Южная Корея. Но корейский KF-21 Boramae, впервые поднявшийся в воздух в июле 2022 года, хоть и обладает визуальными характеристиками истребителя-невидимки, таковым не является. Всё из-за размещения вооружения. Авиационные средства поражения подвешиваются на самолёт в полуутопленном в фюзеляж состоянии.

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Однако в очень ограниченном кругу государств, способных выпускать современные боевые самолёты, похоже, прибыло. Турция очень хотела приобрести американские F-35, но, после того как Анкару исключили из программы этого истребителя за покупку российских ЗРК С-400, турецкие авиастроители пошли по своему пути. И довольно преуспели в этом амбициозном деле за достаточно короткий временной интервал. Им удалось создать свой собственный национальный боевой самолёт пятого поколения! Более того, эта машина уже поднялась в воздух. 

Как сообщают профильные ресурсы и ведущие средства массовой информации, истребитель KAAN, разработанный компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), совершил свой первый полёт 21 февраля 2024 года.

Первоначально планировалось, что этот самолёт поднимется в воздух ещё 27 декабря 2023 года. Но компания TAI решила его отложить. После этого пошли слухи о том, что с двигателем новой машины возникли какие-то серьёзные трудности. Однако компания-производитель тогда же заявила, не конкретизируя сроки, что первый полёт отложен "на недели".

За это время на истребителе KAAN спокойно были завершены серии испытаний системы аварийного покидания, авионики топливной системы, шасси и двигателя.

Согласно открытым данным, максимальная скорость нового турецкого самолёта составляет 1,8 Маха. Он обладает малозаметностью и получит интегрированное вооружение, в составе которого будут высокоточные боеприпасы. 

KAAN предназначен для замены истребителей F-16, стоящих на вооружении ВВС Турции. Процесс замены американских самолётов планируется начать с 2030 года.

#новости #техника #оружие #истребители #боевая авиация #самолет #военные новости #истребители 5-го поколения #kaan
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