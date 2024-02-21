АПЛ HMS Victorious, однотипная той, что неудачно отстрелялась "ядерной" ракетой. Фото: Министерство обороны Великобритании / commons.wikimedia.orgЧто такое не везёт, и как с ним бороться? Вероятно, над этим вопросом уже достаточно долгое время ломают голову адмиралы Королевского флота Великобритании и высокие чины Адмиралтейства. Дело в том, что британский флот за последние десятилетия окончательно деградировал. И процесс этой деградации продолжается. Зато амбиций у лондонских политиков, по-прежнему старающихся вернуть Великобритании господство, хоть отбавляй.

Проблемы преследуют британский флот абсолютно везде. Начиная от нехватки личного состава, которая привела к списанию вполне боеспособных фрегатов, заканчивая вечными техническими проблемами имеющихся в боевом составе Royal Navy кораблей. Вечные технические проблемы – этим можно обрисовать современное состояние Королевского флота. Современные эсминцы типа "Дэринг" очень плохо чувствуют себя в жарких широтах и периодически стоят у стенки из-за ремонта силовых установок. Оба дорогостоящих авианосца имеют всего одну авиагруппу на двоих и периодически ломаются. То "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales) погнёт гребной вал, то на "Королеве Елизавете" (HMS Queen Elizabeth) обнаружат проблемы с муфтой гребного вала. В результате последнего инцидента, "Принц Уэльский" в достаточно авральном порядке был подготовлен к выходу в море для того, чтобы заменить систершип на масштабных учениях ВМС НАТО. Там британский авианосец должен возглавить авианосную ударную группу, то есть стать флагманом объединённой военно-морской группировки. Кстати, на полноценную авианосную группу британский флот тоже не смог наскрести достаточно кораблей. От Royal Navy представлены только сам авианосец, один фрегат и пара танкеров из состава вспомогательного флота. Остальное боевое охранение авианосца состоит из эсминца ВМС США и фрегатов ВМС Испании и Дании.

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Сейчас у Великобритании, по-прежнему претендующей на статус "великой" морской державы, надежда только на атомные подводные лодки. Впрочем, с лодками тоже есть проблемы, и достаточно серьёзные. В составе Королевского флота имеется десять атомных субмарин. Четыре из них относятся к типу Vanguard ("Авангард") и являются стратегическими, то есть несут на своём борту американские баллистические ракеты Trident II, оснащённые ядерными боеголовками. Кстати, в настоящее время эти четыре АПЛ являются единственным элементом стратегических сил сдерживания Великобритании. А ведь ещё в конце 90-х годов в распоряжении Лондона была полноценная ядерная триада...

Что касается британских атомоходов с баллистическими ракетами, то это довольно возрастные корабли. Самому новому из "Авангардов" осенью 2024 году стукнет уже четверть века. На боевое дежурство выходит только одна АПЛ. Вторая обычно выступает в роли сменщика. А ещё две постоянно простаивают в ремонте. Бывает, что и три субмарины простаивают у стенки. Кроме того, все "Авангарды" уже на протяжении многих лет имеют половинчатый боекомплект. То есть на борту каждой АПЛ вместо штатных 16 ракет находятся только 8 изделий. Сокращение арсеналов связано с новой стратегией Лондона и экономией средств. И последний практический пуск ракеты Trident II британские подводники осуществили в далёком 2016 году.

В общем, в лондонском Адмиралтействе решили тряхнуть стариной и произвести образцово-показательный, чтобы "весь мир дрожал", и одновременно испытательный пуск такой ракеты. Разумеется, без ядерной боеголовки. В качестве стартовой платформы была выбрана АПЛ HMS Vanguard (самая старая в серии), недавно прошедшая ремонт.

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О предстоящем пуске британское командование заранее уведомило мировую общественность. Подлодка ушла на морской полигон неподалёку от американского штата Флорида. Почему туда? А потому что своих подходящих полигонов у британцев нет. Кроме того, тот факт, что ядерные ракеты на подлодках Королевского флота находятся под контролем специалистов из соответствующих служб ВМС США, давно является секретом Полишинеля.

В общем, HMS Vanguard ушла в заданный район и... тишина. Никакой информации о запуске баллистической ракеты с британской подводной лодки некоторое время не было. Появилась она только сейчас. Как выяснилось, пуск состоялся. Только был он неудачным. Это выяснили дотошные британские журналисты из таблоида The Sun. По данным газеты, сразу же после старта ракета Trident II "отклонилась" от курса и тут же плюхнулась рядом с субмариной. Как сообщает издание, инцидент произошёл ещё 30 января. В результате произошедшего была назначена проверка, а Королевский флот начал поиски фрагментов ракеты с морского дна.

Британская газета так же сообщает, что за испытаниями субмарины и пуском ракеты наблюдали министр обороны Великобритании Грант Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки. Оба в момент неудачного пуска находились на борту подлодки.

Но самое интересное, что в Минобороны Великобритании назвали испытания, закончившиеся полным провалом, "успешными".

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"Испытания подтвердили эффективность ядерного сдерживания Великобритании, в котором мы абсолютно уверены. Во время теста произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этой теме." – говорится в заявлении ведомства.

О какой эффективности они там глаголят? Королевский флот Великобритании в очередной раз сел в лужу. А если бы ветерок подул и ракета упала бы не рядом с подводной лодкой, а на неё? Между прочим, на борту находилось руководство военного ведомства Великобритании [которое и так натерпелось страха]. Тогда в Лондоне сразу же бы обнаружили русский след.