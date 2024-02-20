Представители коллективного Запада усмотрели в подарке Путина нарушение резолюции Совбеза ООН

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Вроде бы ничего такого. Среди глав государств принято делать друг другу подарки. Тем более в том случае, если государства дружественные. Но даже когда президент России Владимир Путин подарил главе КНР Си Цзиньпину баню из алтайского кедра, то такого информационного шума в западных СМИ не было.

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Показательным примером может являться сообщение агентство Reuters. Информация о факте подарка приводится со ссылкой на официальный информационный орган КНДР – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК или KCNA).

Западные журналисты просто негодуют. В сообщении Reuters говорится о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль. И этот автомобиль предназначен "для личного пользования". По версии иностранного СМИ, факт подарка может являться нарушением санкций ООН, введённых против Пхеньяна.

Согласно информации ЦТАК, автомобиль российского производства был получен высокопоставленными помощниками Кима 18 февраля. Автомобиль для лидера КНДР получили секретарь центрального комитета Трудовой партии Пак Чон Чхон и Ким Ё Чжон – замглавы отдела ЦК партии. Последняя является родной сестрой товарища Ына.

Как пишет Reuters, сестра Кима передала от лица лидера КНДР благодарность Владимиру Путину, заявив, что подарок является наглядной демонстрацией особых личных отношений между руководителями государств.

Также информагентство сообщает о том, что Министерство иностранных дел Южной Кореи внимательно следит за сотрудничеством между Россией и КНДР. Более того, МИД Южной Кореи призвал обе страны "соблюдать" резолюции Совбеза ООН.

"Санкции Совета Безопасности в отношении Северной Кореи запрещают прямо или косвенно поставлять, продавать или перемещать все транспортные средства, относящиеся к Северной Корее с кодом 86–89, независимо от их происхождения, включая роскошные автомобили", — заявил на брифинге для СМИ официальный представитель министерства Лим Су Сук.

И чего они так все взбудоражились? Какие резолюции ООН, если КНДР для всего "цивилизованного" мира давно считается страной-изгоем. Пхеньяну эти резолюции не указ. Кроме того, ООН давно уже играет по правилам, установленным Вашингтоном – видит то, на что укажут из Белого дома, но не видит очевидного.

Интересно, что когда в СМИ появились первые сообщения о факте подарка, марка машины и её модель не назывались. Но с самого начала было понятно, что это не какой-нибудь бюджетный седан, а что-то весьма статусное. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что товарищ Ким Чен Ын получил в подарок автомобиль марки Aurus.

Лидер Северной Кореи ознакомился с автомобилями марки Aurus во время встречи с Владимиром Путиным во время их встрече на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года. Видимо, машины очень понравились.