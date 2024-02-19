По данным американского телеканала, в администрации Байдена всерьёз подумывают о передаче Киеву дальнобойных ракет, но всё упирается в финансирование

Пуск ракеты ATACMS. Фото из открытых источниковЕщё до начала Специальной военной операции коллективный Запад стал накачивать Украину всевозможным вооружением. И если изначально это было стрелковое оружие, боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы Javelin, то впоследствии ассортимент предоставляемой Киеву военной "помощи" значительно расширился и стал включать в себя не только артиллерийские системы, радиолокационные станции, но и системы залпового огня M142 HIMARS, а также танки. В числе последних присутствуют даже американские M1 Abrams. Правда, они на передовой так и не "засветились" в отличие от немецких Leopard 2 и британских Challenger 2. Похоже, что в Вашингтоне побаиваются серьёзных репутационных рисков, касающихся американского оружия. Основным поставщиком вооружения Киеву были США. Но до тех пор, пока у Белого дома не кончились деньги.

И на этом фоне стало известно, что США хотят передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS большой дальности. Об этом сообщил американский телеканал NBC c ссылкой на собственные источники.

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Поставки ракет ATACMS Киеву были начаты ещё в конце 2023 года. Но тогда передавалась устаревшая версия боеприпасов. Такие ракеты имеют среднюю дальность полёта. А ещё они снабжены кассетными боевыми частями [прим.]. Теперь, по словам информированных чиновников, США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине нанести удар дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова.

Но передача таких ракет находится под вопросом из-за того, что республиканцы в Конгрессе заблокировали выделение Киеву очередного пакета военной помощи стоимостью 60 миллиардов долларов.

Представители Пентагона сообщили телеканалу NBC о том, что американская армия располагает ограниченным запасом ракет ATACMS, поэтому они вряд ли будут отправлены на Украину без пополнения запасов. Но два американских чиновника отметили, что если Конгресс всё же одобрит выделение очередного транша на военную помощь Киеву, США смогут включить дальнобойные ракеты в один из первых пакетов, оплачиваемых за счёт этой суммы. Чиновники добавили, что у Штатов уже есть артиллерия и боеприпасы, готовые к отправке на Украину. Вопрос только в финансировании. Также эти чиновники отметили, что Штаты могут попросить союзников передать Киеву ракеты ATACMS, а затем пополнить их запасы.

В общем, господин Байден (и его администрация тоже), понимая, что в Белом доме ему в скором времени уже ничего не светит, пустился во все тяжкие.