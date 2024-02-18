Борис Писториус заявил, что если Штаты не продолжат финансировать Украину, то пострадает их собственный военно-промышленный комплекс

Министр обороны Германии Борис Писториус на танке. Фото: Chris Emil Jansen / IMAGO

Как сообщает агентство Bloomberg, министр обороны Германии Борис Писториус призвал американских законодателей одобрить выделение Украине очередного пакета военной помощи. Речь о том самом пакете на 60 миллиардов долларов, застрявшем на рассмотрении в Конгрессе. По версии господина Писториуса, отказ от дальнейшей военной помощи Украине может привести к тяжёлым последствиям, а именно может нанести ущерб... экономическим интересам самой Америки!

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Немецкий министр обороны считает, что "агрессия" Кремля, если её оставить без ответа, препятствует сотрудничеству в области безопасности и наносит вред американским оборонным подрядчикам. Кроме того, действия России могут ослабить Европу в более широком смысле слова и нарушить торговые отношения ЕС с крупнейшей экономикой мира. Именно такое заявление политик сделал в своём субботнем интервью на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Одним из многих аспектов нашего трансатлантического сотрудничества является то, что мы подписали сотни контрактов на миллиарды долларов и собираемся подготовить новые контракты", — добавил он. "Очевидно, что альянс ради безопасности приносит много преимуществ для обеих сторон".

Bloomberg пишет о том, что если немецкий канцлер Шольц и прочие западные лидеры раньше использовали политические и стратегические аргументы, то теперь немецкий министр обороны Писториус задаёт тон, подчёркивая потенциальную "боль" для американских оборонных подрядчиков в случае невыделения со стороны США дополнительной поддержки Украине.

А ещё Писториус предупредил о последствиях поражения Украины не только для Европы, но и для Штатов. По его мнению, победа России представляет угрозу "основанному на правилах" мировому порядку. Как заявил министр, хоть Европа и находится далеко от Айовы с географической точки зрения, тем не менее она близка с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для США.

Исходя из приведённой западным агентством информации возникает вопрос, а на кого работает господин Писториус? В чьих интересах старается? Складывается впечатление, что старается он не в интересах Германии, а исключительно в интересах Штатов. Точнее в интересах их военно-промышленного комплекса, который в настоящее время находится на подъёме.

Хотя нельзя исключать и другой вариант. В коллективной Европе сейчас просто какой-то приступ антироссийской истерии. При этом в Евросоюзе всему тон традиционно задает Германия. Действующий канцлер Шольц показал себя откровенно слабым главой правительства страны. Зато министр обороны Писториус сейчас является самым популярным и авторитетным политиком в Германии. Соответственно, он же является и главным кандидатом на пост канцлера. Поэтому заявления Писториуса можно рассматривать как обычный популизм.

P.S. Писториус что-то там сказал про якобы "агрессию" Кремля? Так Специальная военная операция таковой не является, это наоборот упреждающая самооборона России от коллективного Запада.