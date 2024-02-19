Кадр из кинокомедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука"

Не секрет, что на Руси всегда пили. Пили ещё до того, как великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев вывел формулу "правильной" водки. То есть пили ещё до появления водки как таковой. Пили, но пили несколько другие напитки.

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Почему-то на "цивилизованном и просвещённом" Западе традиционно считается, что русские в широком понимании этого слова (все граждане многонациональной России для них русские) являются самой пьющей нацией. Хотя в свете последних событий становиться понятно, почему ТАМ так считают. Просто на протяжении многих лет в западном мире шла планомерная работа, чтобы представить русскую нацию в самом невыгодном свете.

На самом деле в России пьют не больше, чем в соседних государствах, а тем более в странах дальнего зарубежья.

Для понимания ситуации, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рейтинг самых пьющих стран в мире по итогам 2023 года. Весь рейтинг неинтересен. Достаточно рассмотреть только страны "цивилизованной" Европы. Итак, рейтинг европейских стран, где очень любят "заложить за воротник", выглядит следующим образом [в скобках указано среднее количество потребляемого чистого алкоголя в литрах на одного человека в год]: Молдова (15,2); Литва (15,0); Чехия (14,4); Германия (13,4); Ирландия (13,3); Латвия (12,9); Болгария (12,7); Франция (12,6); Португалия (12,3); Бельгия (12,1).

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Это первая десятка самых употребляющих европейских стран. И только потом идёт Россия с 11,7 литрами на человека. А если посмотреть на общемировой рейтинг ВОЗ, то Россия занимает уже тринадцатое место. Поэтому не всё так плохо. Кстати, недалеко от России отстали Австрия, Эстония и Польша. Во всех трёх странах показатель среднедушевого потребления спирта на одного взрослого в год составляет 11,6 литра. Всего на сто миллилитров меньше! Далее идут Швейцария и Великобритания с 11,5 и 11,4 литрами соответственно.

Особого внимания заслуживает тот факт, что среди первых 15 самых употребляющих стран в мире оказались все три республики Прибалтики: Литва, Латвия, Эстония. Это показатель, который говорит о том, что в Евросоюзе не всё так замечательно, как рисуют прибалтийские политики.

Интересно, что согласно данным, когда-то опубликованным британским таблоидом Daily Mail, ещё в 2021 году пятёрка самых пьющих стран в мире выглядела следующим образом: Австралия, Дания, Финляндия, США и Великобритания. Почему такая разница в данных, опубликованных ВОЗ и данных британского таблоида [маловероятно, что за пару лет что-то кардинально изменилось]? Вероятно, различия в методиках подсчёта.

Обычный британский бар. Фото из открытых источников

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Невероятно, но о том, что американцы с британцами бухают больше всех в мире, говорят даже на Западе. При этом что американцы, что англичане ещё показывают пальцем на Россию. На себя бы для начала в зеркало посмотрели.

Кстати, учитывая современные экономические реалии, британцам остаётся только посочувствовать. У них два варианта: либо не пить, потому что алкоголь станет не по карману; либо пить больше... Правда, есть ещё третий вариант – обратиться к кустарному алкоголю, но для этого придётся вспомнить "бабушкины" рецепты. И пока непонятно, есть ли такие у чопорных [об этом можно забыть] британцев.

Что касается России, то в последние годы прослеживается позитивная тенденция по среднедушевому ежегодному потреблению алкоголя. Согласно данным Минздрава России, с 2008 по 2021 годы потребление алкоголя в стране сократилось на 43%. Если в 2008 году каждый среднестатистический гражданин страны потреблял 15,7 литра алкоголя, то в 2021 году годовое потребление алкоголя сократилось до 9 литров на человека. А по итогам 2023 года потребление алкоголя сократилось до 8,9 литра на человека. Это официальные данные! Здесь необходимо понимать, что под словом "алкоголь" подразумевается чистый этанол, а не конечный продукт [прим.].

Видно, что приведённые цифры значительно ниже тех, что публикует ВОЗ. Как предполагают в Минздраве, к 2030 году среднедушевое потребление алкоголя снизится до 7,8 литров в год. Возможно, в этом и кроется расхождение с данными ВОЗ. Там считают потребление на одного взрослого человека. Минздрав РФ ведёт подсчёт среднедушевого потребления.

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Кроме того, за последние годы вкусовые предпочтения граждан России сместились от крепких напитков в пользу более лёгких. Люди стали потреблять меньше водки, предпочитая пиво и вино.

С "цивилизованным" западным миром всё понятно, с потреблением алкоголя в современной России тоже. Интересно, а сколько пили в сколько пили в Советском Союзе? Вопрос интересный и совсем не праздный, потому как говорилось, что на Руси пили всегда. Эпоха СССР не стала исключением.

Во времена Союза пили много. Пили как казённый (государственный) алкоголь, так и продукцию собственного изготовления (подпольную). И это несмотря на то, что государство с ещё с первых лет образования СССР отчаянно боролось с самогонщиками. Безуспешно. Единственное послабление на алкоголь собственного изготовления было сделано в годы Великой Отечественной войны. Время было тяжёлое.

Сам Леонид Ильич любил пропустить рюмочку, особенно с иностранными гостями. На фото Брежнев в компании президента США Никсона. Фото из открытых источников

В середине 60-х годов прошлого столетия среднестатистический советский гражданин потреблял около 4,5 литров алкоголя в год. Дальше было хуже. В 70-е годы, прозванные некоторыми исследователями периодом брежневского застоя, среднедушевое потребление спиртных напитков в СССР выросло почти в два раза и составило 8,5 литров в год. А в начале 80-х годов этот показатель составил уже 10, 6 литров.

Но это официальная статистика, поскольку были совершенно непьющие люди либо те, кто употреблял алкоголь крайне редко. Впрочем, как и сейчас. Кроме того, никуда не делись и самогонщики.

Некоторые исследователи просто кричат, что в период брежневского застоя советский народ чуть ли не спился. И что именно чрезмерное потребление алкоголя в стране привело к тому, что Горбачёв в период своего правления ввел весьма непопулярный среди населения "сухой закон". Да, советские люди пили много, но не спились.

Очередь за водкой в СССР, середина 1980-х годов. Фото из открытых источников

А теперь немного арифметики с опорой всё на те же данные официальной статистики на начало 80-х годов прошлого столетия. 10,6 литров чистого алкоголя (этилена) на выходе составляют 53 бутылки водки. Теперь необходимо посчитать, сколько недель в году. Если количество дней в году (365) разделить на количество дней в неделе (7), то получается 52,18 недели. Для удобства можно округлить в большую сторону. Ничего не напоминает? Точно, то самое разовое потребление алкоголя в конце напряжённой трудовой недели, в пятницу!

И ещё один интересный момент, если сравнить среднедушевое годовое потребление алкоголя в СССР в начале 80-х (10,6 литра), современным (менее 9 литров), то станет понятно, что пить в России больше не стали. И это очень хорошо! И пусть все эти представители западного мира тихонечко молчат.

P.S. Данный материал ни в коем случае не является пропагандой алкоголя, потому что Минздрав предупреждает. Будьте здоровы!