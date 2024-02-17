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О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок

В 1987 году дивизия АПЛ из состава Северного флота вышла в океан, дошла до Бермудских островов и вскрыла систему противолодочной обороны противника
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1.jpgСоветская атомная подводная лодка проекта 671РТМ(К) "Щука" (по классификации НАТО – Victor III). Все пять подлодок, участвовавшие в операции "Атрина" относились именно к этому проекту. 

Холодная война – глобальное военное, политическое, экономическое и идеологическое противостояние, существовавшее в мире в период с 1945 по 1991 годы, с момента окончания Второй мировой войны, в которой Советский Союз воочию продемонстрировал свой потенциал, и до самого момента распада СССР. В противостоянии было две основных противоборствующих стороны: Советский Союз и страны социалистического лагеря, а так же государства оказавшиеся в орбите влияния СССР, и Соединенные Штаты во главе всего капиталистического мира.

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В годы холодной войны в водах мирового океана очень часто разворачивались настоящие широкомасштабные баталии между советскими и американскими моряками. Хорошо, что всё это происходило без реального применения оружия. Американцы отслеживали наши атомные подводные лодки, советские подводники охотились за атомоходами ВМС США, вооружёнными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Своеобразная игра в "кошки-мышки". Кто побеждал? Вопрос достаточно сложный. В этом плане показателен случай, когда флот НАТО не смог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок.

Как известно, в 1985 году американский президент Рональд Рейган в открытую объявил СССР "империей зла". С этого момента Соединенные Штаты стали открыто спонсировать антисоветские силы во всех регионах планеты. Вместе с этим в Северной Атлантике резко увеличилось количество американских стратегических сил – подводных лодок с МБР.

ПЛАРБ "Огайо", 1982 год. Фото: commons.wikimedia.org

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Особую опасность представляли ПЛАРБ типа "Огайо". Атомоходы этого типа стали поступать на вооружение ВМС США с 1981 года. Каждая такая лодка являлась носителем 24 ракет "Трайдент II" с ядерными боеголовками. Именно эти АПЛ стали настоящей головной болью для советского командования. Надо было с этим что-то делать...

Дело в том, что присутствие подлодок данного класса в составе подводных сил ВМС США давало нашим заклятым "партнёрам" неоспоримое стратегическое преимущество. Дальность полёта ракет "Трайдент II" составляла 11300 километров (с минимальной нагрузкой) и позволяла американским подводным ракетоносцам дежурить в районах господства собственных ВМС, абсолютно не опасаясь отслеживания, а тем более нападения, со стороны надводных и подводных сил потенциального противника – СССР. Например, 20-я эскадра подводных лодок ВМС США базировалась на побережье штата Джорджия, а выходила на патрулирование в район Бермудских островов, что в масштабах Северной Атлантики не так и далеко – порядка 900-1000 километров. На таком расстоянии от побережья господство противолодочных сил американского флота было полным!

Добраться до подлодок типа "Огайо", обнаружить их и зафиксировать маршруты боевого патрулирования американцев стало настоящим делом чести для советских подводников. Кроме того, необходимо было выявить противолодочные силы и средства, которыми располагал американский флот в данном районе океана.

Подготовку и проведение операции поручили командиру 33-й дивизии подводных лодок Северного флота капитану первого ранга Анатолию Ивановичу Шевченко. Почему именно ему? Потому что у него уже был подобный опыт. Шевченко в 1985 году разработал и успешно провёл похожую операцию советских подводных лодок у берегов Северной Америки. Тогда советскими подводниками были вскрыты маршруты патрулирования американских ПЛАРБ, районы действия многоцелевых подлодок, а так же выявлены тактические приемы противолодочной авиации противника.

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Новую операцию готовили год. Операция получила название "Атрина". Что значит это слово? А ничего оно не значит, его придумали, чтобы никто не догадался. Не было такого слова, появилось в Советском Союзе.

К участию в операции были привлечены пять советских атомоходов вместе с экипажами: К-244, К-255, К-298, К-299 и К-524. Подготовка к операции проводилась с соблюдением всех возможных мер секретности. Даже командиры подводных лодок узнали о предстоящих мероприятиях непосредственно перед самым выходом в море.

В первых числах марта 1987 года дивизия вышла в море и демонстративно выстроившись... в походную колонну, взяла курс на Северную Атлантику. Разумеется, выход "оравы" субмарин не остался без внимания со стороны противника. Советские АПЛ были взяты на гидроакустическое сопровождение кораблями и противолодочными самолётами стран НАТО.

Противолодочный самолёт P-3 Orion авиации ВМС США сопровождает советскую АПЛ, идущую в надводном положении. Фото из открытых источников

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Только всему хорошему рано или поздно приходит конец. Советские подлодки резко изменили курс и... исчезли с приборов контроля противника. Словно растворились в океанской пучине. Сказать, что НАТОвские военные сначала опешили, значит не сказать ничего. Они то привыкли всегда достаточно плотно вести подводные лодки гипотетического противника. Наряд сил и технические средства позволяли это делать. А тут такое...

Самое смешное в том, что моряки и лётчики НАТО даже не успели классифицировать цели и не понимали, кого они потеряли – стратегические ракетоносцы или наоборот охотников за ПЛАРБ. После замешательства в штабах "партнёров" было принято решение в любом случае искать эти подлодки. Чем скорее, тем лучше.

Поиски потерянной советской дивизии подводных лодок продолжались в течение восьми суток. И оказались безуспешными. И это несмотря на то, что американцы привлекли к поиску достаточно внушительные силы и средства: множество подводных лодок и надводных кораблей, английскую авианосную группу, несколько эскадрилий противолодочных самолётов, суда дальней гидроакустической разведки, разведывательные спутники. Кроме того, были задействованы гидрофоны Фареро-Исландского противолодочного рубежа (система СОСУС). Ничего не помогло, русские лодки просто исчезли. В свою очередь, советские моряки-подводники активно противодействовали всем попыткам НАТОвцев обнаружить их.

Чем все закончилось? А тем, что советская дивизия всё же была обнаружена. Только обнаружили её, когда она возвращалась домой после выполнения задания. До этого советские подлодки успели сходить до Бермудских островов и обнаружили ракетоносцы "Огайо", попутно вскрыв систему противолодочной обороны потенциального противника. За этот поход члены экипажей советских АПЛ были представлены к государственным наградам, а руководитель операции Шевченко получил погоны контр-адмирала. 

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армия оружие история ссср флот подводные лодки апл атомные подводные лодки 671ртм (к) щука
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