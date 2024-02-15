Палубные штурмовики Корпуса морской пехоты США стали истребителями дронов

Самолёт AV-8B Harrier II. Фото: Корпус морской пехоты СШАХуситы создали для коллективного Запада достаточно серьёзную проблему, нарушив нормальный режим судоходства в акватории Красного моря. В ответ западная коалиция во главе с США начала в регионе операцию "Страж процветания". Целью данной операции названо обеспечение безопасности гражданских судов в регионе. Однако наличие достаточно внушительного наряда сил Запада не остановило хуситов. Обстрелы гражданских судов, впрочем как и военных кораблей, продолжаются. В ход идут баллистические ракеты и беспилотники, начинённые взрывчаткой.

Стало известно, что Корпус морской пехоты США использует достаточно устаревшие самолёты AV-8B Harrier II для борьбы с дронами хуситов. Об этом сообщил профильный авиационный ресурс Flug Revue.

реклама

Довольно возрастные штурмовики вертикального взлёта и посадки [производство данного типа прекращено ещё в 2003 году, прим.] летают с борта универсального десантного корабля USS Bataan (LHD-5), приписанному к 26-му экспедиционному отряду морской пехоты. Для борьбы с дронами военные взяли один из штурмовики "Харриер", который ранее использовались для непосредственной огневой поддержки войск, и модифицировали под задачи ПВО.

Капитан Эрл Эрхарт, военный лётчик Корпуса морской пехоты из 231-й штурмовой эскадрильи (VMA-231) "Пиковый туз", самолёт оснастили ракетами и смогли ответить на атаки дронов. Со слов военного, ему самому уже удалось перехватить семь беспилотников хуситов.

Штурмовики AV-8B Harrier II на палубе корабля. Фото: Корпус морской пехоты СШАКак сообщает Flug Revue, пока остаётся неясным, какое вооружение используется для таких перехватов. AV-8B Harrier II, оснащённый радаром AN/APG-65, может применять как ракеты AIM-9 Sidewinder c инфракрасным головками, так и ракеты AIM-120 с радиолокационным наведением. Кроме того, возможна подвеска пушечного контейнера с установкой GAU-12 [25-мм пятиствольная пушка Гатлинга, прим.].

Благодаря своей способности летать медленно, AV-8B Harrier II в борьбе с дронами имеет преимущество перед палубными самолётами F/A-18 Hornet. Однако эти импровизированные перехватчики вынуждены держаться на почтительном расстоянии от "летающих бомб", чтобы не попасть под их осколки.

Со слов капитана Эрхарта, по крайней мере один самолёт всегда готов к перехвату. Время готовности составляет пять минут. Раннее обнаружение и наведение, вероятно, осуществляется при помощи системы противовоздушной обороны "Иджис".