Иностранные аналитики пришли к выводу, что ПАК ДА является ответом на американский B-21 Rider

Возможный облик ПАК ДА. Изображение: mil.ru

Зарубежные эксперты очень пристально следят за отечественными разработками в военной области. Это внимание ещё больше усилилось в свете эскалации глобального противостояния, когда мир перестал быть однополярным.

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Довольно любопытный материал, посвящённый российскому оружию в очередной раз вышел на страницах аналитического канадско-индийского издания Eurasian Times. На этот раз эксперты издания обратили свой взор на новый стратегический бомбардировщик ПАК ДА – перспективный авиационный комплекс дальней авиации, разработка которого ведётся в России. В ходе своих исследований аналитики издания пришли к выводу, что этим самолётом Россия бросила вызов США с их новейшим "стратегом" B-21 Rider.

Для начала Eurasian Times отмечает, что парк Дальней авиации ВКС России состоит из стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95 и дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. По мнению иностранных экспертов, ПАК ДА должен заменить Ту-95, в то время как Ту-160 и Ту-22М3 станут "другими ведущими" бомбардировщиками.

Эксперты издания отмечают, что ПАК ДА проектируется по аэродинамической схеме "летающее крыло". В конструкции машины широко используются материалы, снижающие радиолокационную заметность. Российский самолёт будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие, высокоточные авиационные бомбы, будет оснащён новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. И при этом он будет летать на дозвуковых скоростях.

В своей публикации иностранные эксперты приводят сообщение ТАСС, в котором говорится о том, что работы над перспективным авиационным комплексом дальней авиации идут в соответствии с графиком. Также там говорится о том, что параметры самолёта, необходимые заказчику и указанные в техническом задании, будут сохранены. Соответственно, требования ВКС России не изменились. Обычно изменения в спецификациях пользователей, а также "требования к персоналу" являются причиной задержек в производстве.

Иностранные эксперты утверждают, что российские оборонные проекты якобы всегда следовали стандартной схеме: они просто сравнивались с США в обладании оружия одного и того же класса. Но при этом военная промышленность России не конкурировала с американцами, а в целом шла своим путём. В качестве примера приводится истребитель пятого поколения Су-57, способный бросить вызов американским F-22 и F-35.

Аналитики издания уделили внимание производственному графику ПАК ДА. Приводится сообщение российской государственной корпорации "Ростех" от декабря 2023 года о создании "испытательной базы" и "стендового оборудования" для испытаний ПАК ДА, а также его различных систем и компонентов. По мнению экспертов, если за нижнюю границу первых экземпляров бомбардировщика в формате установочной партии принять 2025 год, то это означает, что прототип должен был быть готов уже к 2023 году. А полёты и испытания оружия должны быть завершены в 2024 году. Верхними пределом графика программы называется конец 2020-х годов. Также приводятся слова некоего источника в авиастроительной отрасли, который ещё в августе 2021 говорил о том, что демонстрационная модель ПАК ДА должна быть собрана к 2023 году.

Как отмечают в Eurasian Times, упоминание об оборудовании РЭБ, предполагает возможности ПАК ДА аналогичные тем, что имеет новейший американский стратегический бомбардировщик B-21 Rider. Кроме того российский перспективный самолёт должен стать центром сбора данных и будет оснащён мощными технологиями электронной разведки, предназначенными для подавления и прорыва систем ПВО противника, а так же для нанесения упреждающих ударов по ним.

Иностранные аналитики не сомневаются, что планер перспективного бомбардировщика будет выполнен из "чистых" стелс-материалов. Поскольку Россия самостоятельно разрабатывает соответствующие сплавы и краски, а не только меняет геометрию планера для снижения радиолокационной заметности.

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P.S. Возможно, определённый смысл в заключениях иностранных экспертов присутствует. Однако в одном они не правы. А именно в том, что сравнивают российский Су-57 с американскими F-22 и F-35. Оба заокеанских изделия оказались в роли отстающих. Хотя бы по той причине, что Су-57 с новым двигателем АЛ-51Ф станет единственным в мире самолётом, способным длительное время летать на сверхзвуковых скоростях в бесфорсажном режиме. И это признают даже на Западе. А если к этому добавить ещё абсолютно уникальный комплект авиационных средств поражения, то российскому истребителю просто нет равных.