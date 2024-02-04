Индия продолжает увеличивать дальность пуска своих ракет

Пуск ракеты "Брамос". Фото: ВМС Индии

Как сообщил профильный ресурс Naval News, ВМС Индии провели испытание ракеты "Брамос" с увеличенной дальностью полёта. Информация представлена со ссылкой на производителя ракет данного типа – фирму BrahMos Aerospace. Согласно опубликованным данным, испытания прошли ещё 24 января. Пуск ракеты был произведён с борта эсминца класса "Раджпут".

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"Брамос" – основная ударная ракета индийских ВМС, и её различные версии часто проходят испытания. Как пишет Naval News, пуск, произведённый 24 января и доказавший "возможность высокоточного удара на увеличенной дальности с кораблей, готовых к боевым и миссиям" примечателен тем, что совпал с предупреждением о введении бесполётной зоны на 900 километров. Предупреждение было введено на период с 24 по 25 января. И это убедительно доказывает то, что ракета "Брамос" теперь может летать на дальность до 900 километров. Дело в том, что при аналогичном испытательном в пуске в июле 2021 года была заявлена бесполётная зона в 760 километров, но ракета загорелась после старта. А в январе 2022 года бесполётная зона составляла уже 900 километров. Испытания были признаны успешными.

По сообщению компании BrahMos Aerospace, окончательная дальность полёта составила именно 900 километров.

Ракета "Брамос" является совместным проектом России и Индии. Изначально максимальная дальность пуска индийских ракет была ограничена 290 километрами. Но после присоединения Индии к Режиму контроля за ракетными технологиями (РКТР) в 2016 году всё изменилось. Уже в 2017 году Индия продемонстрировала ракету с дальностью пуска в 400 километров.

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Эксперты Naval News предполагают, что увеличенную дальность пуска могут получить все варианты ракеты "Брамос", в том числе и воздушного базирования. Старые ракеты с дальностью 290 километров также могут быть модернизированы, но пока непонятно, смогут ли они летать на 900 километров.