В некогда благополучной Германии снова бастуют

Фото: t.me/verdiOfficialBot

Складывается впечатление, что нынешнее немецкое "светофорное" правительство под руководством канцлера Шольца в скором времени "допроситься". От кого? От населения собственной страны, которое, похоже, начало о чём-то догадываться...

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В ведущей стране Евросоюза очередная забастовка. На этот раз бастуют работники общественного транспорта. Об этом пишет агентство Reuters.

Как сообщается, автобусные и трамвайные перевозки были остановлены на территории всей Германии в пятницу, 2 февраля, поскольку 90 тысяч работников общественного транспорта отказались выходить на работу. В результате это спутало планы миллионов пассажиров и путешественников.

24-часовую забастовку организовал профсоюз Verdi. Забастовка была объявлена во всех федеральных землях кроме Баварии. Она является последней в серии забастовок, от которых пострадал транспортный сектор Германии в течение последних недель.

Центральное место в требованиях бастующих занимает улучшение условий труда, в качестве запрашиваемых мер указывается сокращение рабочего времени и увеличение права на отпуск. Ранее Кристин Беле, заместитель председателя Verdi, уже заявляла, что работники транспортного сектора испытывают "невероятное давление" из-за острой нехватки персонала. В связи с этим ежедневно отменяются поезда и автобусы во всех тарифных зонах.

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Кроме того, сообщается, что представители профсоюза потребовали повышения зарплат и единовременной выплаты в размере €3000 чтобы "скорректировать" инфляцию.