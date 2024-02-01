Бундесвер решил ускорить процесс вывода из эксплуатации своих основных ударных вертолётов

Ударный вертолёт Tiger немецкой армии. Фото: Уве Бродрехт / commons.wikimedia.orgБундесвер намерен отказаться от эксплуатации ударных вертолётов Tiger разработки концерна Airbus Helicopters. Об этом со ссылкой на отчёт немецкого военного ведомства сообщил профильный военно-аналитический ресурс Defence24.

Как заявлено в публикации издания, Министерство обороны Германии уведомило, что намерено снять с вооружения вертолёты данного типа уже к 2032 году. Согласно первоначальным планам, эксплуатация "Тигров" должна была быть прекращена только в 2038 году. В настоящий момент на вооружении немецкой армии находится 51 такой вертолёт, а уже через четыре года сохраниться "как минимум" 24 машины. Все они будут в стандарте ASGARD, который включает усиленный двигатель, улучшенные системы самообороны, дополнительную броню и системы передачи данных.

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Издание отмечает, что в отчёте оборонного ведомства Германии указано, что целью последних восьми лет службы оставшихся вертолётов Tiger является повышение их оперативной готовности. Она находится на низком уровне из-за эксплуатационных проблем, а также из-за того, что страны имеющие в своём распоряжении вертолёты данного типа (Франция, Испания, Австралия и Германия) используют их в вариантах с различными конфигурациями. Это вызывало и до сих пор вызывает проблемы с поддержанием машин в эксплуатации.

"Хотя точные данные о боевой готовности "Тигров" являются конфиденциальными, известно, что, например, в 2018 году около десяти, максимум дюжины или около того, из парка Германии, насчитывающего около 50 машин, были способны выполнять поставленные задачи."

Недавно сообщалось что готовность вертолётов данного типа была увеличена. Однако она по-прежнему находится на удовлетворительном уровне. Списанные вертолёты пойдут на запчасти. Немцы посчитали, что дальнейшая модернизация "Тигров" до стандарта Tiger Mk II+ или Tiger Mk III нерациональна с учетом затрат и рисков.

Как сообщает Defence24, вместо вертолётов Tiger немецкое минобороны решило приобрести легкие многоцелевые вертолёты H145M (Leicht Kampfhubschrauber). Однако из 62 вертолётов данного типа, заказанных недавно, со сроком поставки до 2028 года (рамочное соглашение предусматривает покупку 84 H145M), только 24 машины будут способны нести вооружение. В то же время Tiger является классическим противотанковым вертолётом.

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Учитывая информацию Defence24, можно сделать вывод о том, что немецкие военные пошли на не равноценный обмен. Вместо полусотни вооружённых и защищённых Tiger они получат 24 машины, являющихся вооружённой версией изначально гражданского вертолёта.