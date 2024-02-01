Недовольные европейские фермеры забросали яйцами и камнями здание Европейского парламента в Брюсселе и устроили поджоги возле него

Протестующие фермеры в Брюсселе. Фото: AP / © Thomas PadillaДо чего довела себя коллективная Европа со своими ценностями. Стало известно, что фермеры забросали яйцами и камнями здание Европейского парламента в Брюсселе и устроили поджоги возле него, требуя от лидеров ЕС сделать больше для того, чтобы помочь им справится с растущими налогами и расходами. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как говорится в материале, протестующие из Италии, Испании и прочих европейских стран приняли участие в демонстрации в Брюсселе в тот момент когда неподалёку проходит саммит ЕС. Люди выражали недовольство экологическим правилами и низкой стоимостью импорта сельскохозяйственной продукции на территории всей Европы. Протесты прошли не только в бельгийской столице, но и в других городах.

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Растущее недовольство наблюдается в Португалии, Греции и Германии. Связаны они со стремлением политиков ЕС решить проблему изменения климата. Как пишет Reuters, аграриев не устраивают законы, издаваемые Европейской комиссией.

"Мы хотим остановить эти сумасшедшие законы, которые исходят каждый божий день от Европейской комиссии", — заявил в Брюсселе Хосе Мария Кастилья, фермер, представляющий союз испанских фермеров...

Издание сообщило, что Габриэль Атталь, премьер-министр Франции, заявил о том, что повсюду в Европе возникают вопросы о том, как производить больше, но лучше. Вероятно в данном случае речь как раз о выпуске сельхозпродукции [прим.]. Этот же политик пообещал фермерам "облегчить" жизнь как Франции, так и на уровне Евросоюза. Одной из мер названо ограничение импорта дешёвых продуктов, в которых используются пестициды, запрещённые на территории Европы. Кроме того, на этикетках должно быть чётко обозначено, импортируется ли такая продукция.

Reuters пишет, что аграрии уже добились принятия определённых мер поддержки со стороны Европейской комиссии. Это ограничение импорта сельскохозяйственных продуктов с территории Украины и ослабление экологических правил для и залежных земель [сельхозугодия, которые по разным причинам когда-то бросили возделывать, прим.]. Но и этих мер недостаточно, поскольку фермеры "задыхаются" от т.н. "зелёных" правил, высоких налогов и недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей.

Сообщается, что приближаются европейские выборы, поэтому политики сильно нервничают. Приводятся слова некого фермера из Испании, который заявил, что это лучший момент, когда все европейские фермеры могут вместе выйти на улицы.

По данным Reuters, фермерский кризис изначально и не был включён в повестку дня очередного саммита ЕС, поскольку он посвящён помощи Украине, некий чиновник ЕС заявил, что проблемы фермеров будут обсуждаться позже.

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Помимо бельгийской столицы протесты фермеров также проходили в Португалии, Греции, Франции.