Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О том, как военный корабль ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко

В 1991 году, на закате Советского Союза, моряки ВМФ СССР совершили подвиг у африканских берегов
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Морской тральщик "Разведчик" КЧФ СССР. Фото из открытых источников

После окончания Второй мировой войны каких-либо масштабных боевых действий на просторах Мирового океана не велось. Однако корабли ВМФ СССР выполняли боевые задачи и им доводилось вступать в вооружённое противостояние с кораблями противника. Одними из таких кораблей стал морской тральщик "Разведчик" проекта 266М "Аквамарин-М". Ни ракетный крейсер, ни эсминец, ни сторожевой корабль, а простой трудяга-тральщик.

реклама



Небольшой корабль водоизмещением всего около 800 тонн, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин различных типов в дальней зоне. Небольшой, но мощно вооруженный.

Каждый корабль проекта 266М был вооружён парой двуствольных 30-мм автоматов АК-230, двумя двуствольными зенитными установками 2М-3М калибра 25-мм и парой крупнокалиберных пулемётов на тумбовых установках. Дополнялось всё это артиллерийское и стрелковое великолепие двумя пятиствольными реактивными бомбомётами РБУ-1200 крупного калибра. Кроме того, для отражения воздушных атак на борту имелась пара счетверённых ПЗРК "Стрела-3". Весьма солидно для небольшого корабля!

Свой первый подвиг "Разведчик" совершил 14 мая 1990 года у берегов Эфиопии, когда прикрыл от скоростных катеров местных повстанцев конвоируемый танкер "Интернационал". Противник имел численный перевес, кроме того катера врага были вооружены 107-мм безоткатными пушками. Но экипажу советского корабля удалось потопить один из нападавших катеров, остальные ретировались. В течение того скоротечного боя, продолжавшегося всего 8 минут, экипаж тральщика израсходовал 4,5 тонны боезапаса. Это при том, что весь боекомплект корабля составлял 6 тонн!

реклама



Но это не единственный славный боевой эпизод в биографии тральщика. Имел место ещё один подвиг "Разведчика", совершённый годом позже. Тогда тральщик ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко.

В то время некогда великий и могучий Советский Союз уже практически трещал по швам, ему оставалось недолго, и это все понимали. Поэтому советские рыбаки зарабатывали как могли, порой с нарушением международного права.

С октября 1991 года морской тральщик под командованием капитана 3-го ранга Игоря Текунова нёс рутинную службу. В его задачи входила охрана более полутора сотен советских рыболовных судов, осуществлявших лов в Южной Атлантике.

3 ноября радист "Разведчика" получил тревожный сигнал – сигнал "Барракуда". Такой сигнал использовали все советские рыболовные суда в случае нападения на них пиратов или иных злоумышленников. Сигнал одновременно передали СРТМ "Ачинск", приписанный к порту Архангельск, и БМРТ "Домодедово" из Мурманска. Траулеры были задержаны тремя кораблями береговой охраны Марокко за незаконный промысел в исключительной экономической зоне страны.

реклама



Капитаны промысловых судов прекрасно понимали, что рисковали, но жажда наживы взяла своё. Советские суда ожидала буксировка в марокканский порт, арест самих судов и их экипажей, а затем... требование огромного выкупа от СССР.

Морской тральщик "Разведчик" проекта 266М Краснознамённого Черноморского флота. Фото из открытых источниковКомандир "Разведчика" принял решение. Он связался с траулерами и приказал им снизить ход под предлогом поломки. Необходимо было выиграть время, чтобы советский корабль успел подойти в район инцидента. "Разведчик" мчался на всех парах, выжимая из машин всё что было можно. Главной задачей стал перехват конвоя до того момента, как он войдёт в территориальные воды Марокко.

Согласно переданным капитанами траулеров координатам, рыбаки находились всего в 12 морских милях от якорной стоянки "Разведчика", в разрешённой для лова акватории. Но когда тральщик прибыл указанный район, то судов там не оказалось. Как выяснилось впоследствии, капитаны "рыбаков" передали свои координаты с ошибкой на целый градус. Вероятно, это было сделано с умыслом, капитаны хотели оправдаться перед своим руководством.

В конце концов "Разведчик" обнаружил конвой. Переговоры по радио с сторожевиками береговой охраны Марокко необходимого результата не принесли. Марокканские стражи морской границы были неумолимы. Такое поведение объясняется тем, что в мире прекрасно знали, что СССР уже не имеет былой силы и не может адекватно реагировать на угрозы.

реклама



Командиру "Разведчика" пришлось принять несколько непростых решений. Он решил заставить марокканцев разжать свои тиски, совершая опасные манёвры. Если бы это не помогло, то на борт одного из советских "рыбаков" должна была высадиться группа советских моряков для оказания вооружённого сопротивления. К тому же в наличии имелся и командир этой группы – замполит корабля, отстранённый от обязанностей из-за процедур деполитизации на флоте. В тот момент он выполнял обязанности обычного вахтенного офицера.

Лихие манёвры "Разведчика" удались. Они испугали и сильно озадачили марокканцев. Советским морякам удалось перехватить инициативу, тральщик приблизился к рыболовным судам и стал уводить их в открытый океан, подальше от территориальных вод Марокко.

Однако спустя некоторое время, первоначально опешившие от неслыханной наглости марокканцы пришли в себя. Их сторожевики окружили конвой и навели на советский тральщик орудия. В то же время по громкоговорителю звучали призывы к благоразумию, адресованные командиру "Разведчика". Но русские моряки не сдаются!

Марокканцы начали последний отсчёт. Правда, "последнее китайское предупреждение" им приходилось повторять несколько раз. Не помогло! Интересно, что орудия советского тральщика оставались неподвижными. Зато на корме, укрывшись за тральным оборудованием, к бою готовилась абордажная партия из советских моряков. Состояла она преимущественно из горячих представителей южных республик Союза. Парни даже успели разобрать цели на ближайшем сторожевике и обсудить детали предстоящего боя.

Суммарной огневой мощи трёх кораблей Марокко хватило бы, чтоб в момент пустить на дно и оба траулера, и тральщик "Разведчик". Но марокканцы не стали рисковать. По громкой связи они сообщили, что ждут ещё один корабль. По всей видимости, марокканцы рассчитывали таким заявлением сломить волю советских моряков. Не получилось. А заявленный четвёртый корабль так и не пришёл.

В течение всего времени противостояния капитан 3-го ранга Текунов вёл переговоры с командиром головного сторожевика, требуя прекратить пиратские действия. В ответ только слышалось о пятиминутной готовности к открытию огня... При этом марокканцы не оставляли попыток вклиниться в строй советского конвоя.

Центральный командный пункт ВМФ СССР (ЦКП), на который командир "Разведчика" доложил об инциденте, рекомендовал команде корабля не поддаваться на провокации и сохранять выдержку и спокойствие. Хорошая рекомендация, когда моряки на протяжении почти восьми часов находились под прицелами орудий.

Но характер советских моряков оказался сильнее. Спустя почти восемь часов марокканские сторожевики вдруг совершили одновременный разворот и на полном ходу стали удалятся восвояси. Похоже, что их командиры поняли, что "ловить" в данной ситуации нечего. Команды советских траулеров были спасены.

Командир "Разведчика" написал представления на многих своих моряков. Но они так и не получили свои заслуженные госнаграды. К тому моменту когда тральщик вернулся в Севастополь, некогда великой страны уже не существовало.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

армия оружие история флот военно-морской флот вмф ссср
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
11
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
3
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
6
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
3
Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
6
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
1
По мнению ученых в нашей Солнечной системе скоро может быть девять планет
1
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
5
Новый храм, вызывающий разногласия в Индии, посетило полмиллиона человек в первый день
+
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
5
На Запорожье ВСУ вновь используют тактику летнего контрнаступления
+
США первые в мире запускают серийное производство самолёта 6 поколения - бомбардировщика B-21 Raider
4
Илон Маск заявил, что в 2040-х годах ожидается около 1 миллиарда человекоподобных роботов
4
В 2024 году продолжаются увольнения работников компаний в индустрии видеоигр
+
Энергопотребление Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 достигает 14,2 Вт
4
Wildberries и Ozon совместно занимают 80% российского рынка маркетплейсов
+
Китай создал новый материал, который должен произвести революцию в авиации
+
Motorola готовится выпустить смартфон на Snapdragon 8 Gen 3
+
В действительности Tesla начнёт выпускать новую массовую модель электромобиля ближе к концу следующего года
+
КАМАЗ так и не смог обогнать танк Т-90А во время заезда на скорость по заснеженному полю
4
Китай снизит норму банковских резервов в попытке стимулировать экономический рост и рынки
+

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
15
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
78
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
55
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
27
Крышка от процессора в новом качестве
10
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
2
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
40
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
7

Сейчас обсуждают

VRoman
01:13
Чип чипу рознь. 100 не каждый выдерживает. Были чипы которые уже после 60 загибались и сыпали ошибками. У меня один из четырёх наборов памяти на B-Die не выносил и 54х градусов, хотя другим было абсол...
Крышка от процессора в новом качестве
Иван Диваев
01:01
Обалдеть. Цена ВСЕГО то 94 тысячи!
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super уже продается в магазинах РФ
glavhyilo
01:00
бриты купилиб вола,да жопа гола.
Великобритания хочет купить ракеты у немцев и отправить их на Украину
Super Flash
00:59
Спасибо, обязательно попробую)
Poco x3 pro после 3 лет использования
Вася Пупкин
00:56
"Открытие рассчитывается на октябрь 2023 года."... Zelikman, ты там чё, белены объелся? Или тебя моль укусила? На дворе 2024 год! Ты когда тупо тыришь "новости" с зарубежных ресурсов, то хоть даты сти...
Apple оштрафовали за книгу о Гитлере
Vadim Iljin
00:56
Автор наверное эстонец! Этой " новости" уже несколько лет
Новый драйвер AMD предлагает повышение кадров во всех компьютерных играх
glavhyilo
00:50
самолёт то русский,только сбитый с территории украины с харькова.Там даже расследовать ничего не нужно,всем и так всё ясно.Как только пойдут суды,после взятия всей украины,эта история всплывёт там.
Под Белгородом упал русский самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными украинскими военными на борту
dimon_volkov
00:37
Зачем терпеть винрар, когда есть 7zip?
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
32Влад32
00:36
Может пора провести испытания "Сармата" с приводнением где ни будь в нейтральных водах поближе к Великобритании?
Великобритания хочет купить ракеты у немцев и отправить их на Украину
Profit
00:35
наверняка новый степпинг, неплохое ужатие по курве -30 будет у еще бОльшего числа экземпляров в базовом теплопакете...
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем