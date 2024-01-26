Морской тральщик "Разведчик" КЧФ СССР. Фото из открытых источников

После окончания Второй мировой войны каких-либо масштабных боевых действий на просторах Мирового океана не велось. Однако корабли ВМФ СССР выполняли боевые задачи и им доводилось вступать в вооружённое противостояние с кораблями противника. Одними из таких кораблей стал морской тральщик "Разведчик" проекта 266М "Аквамарин-М". Ни ракетный крейсер, ни эсминец, ни сторожевой корабль, а простой трудяга-тральщик.

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Небольшой корабль водоизмещением всего около 800 тонн, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин различных типов в дальней зоне. Небольшой, но мощно вооруженный.

Каждый корабль проекта 266М был вооружён парой двуствольных 30-мм автоматов АК-230, двумя двуствольными зенитными установками 2М-3М калибра 25-мм и парой крупнокалиберных пулемётов на тумбовых установках. Дополнялось всё это артиллерийское и стрелковое великолепие двумя пятиствольными реактивными бомбомётами РБУ-1200 крупного калибра. Кроме того, для отражения воздушных атак на борту имелась пара счетверённых ПЗРК "Стрела-3". Весьма солидно для небольшого корабля!

Свой первый подвиг "Разведчик" совершил 14 мая 1990 года у берегов Эфиопии, когда прикрыл от скоростных катеров местных повстанцев конвоируемый танкер "Интернационал". Противник имел численный перевес, кроме того катера врага были вооружены 107-мм безоткатными пушками. Но экипажу советского корабля удалось потопить один из нападавших катеров, остальные ретировались. В течение того скоротечного боя, продолжавшегося всего 8 минут, экипаж тральщика израсходовал 4,5 тонны боезапаса. Это при том, что весь боекомплект корабля составлял 6 тонн!

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Но это не единственный славный боевой эпизод в биографии тральщика. Имел место ещё один подвиг "Разведчика", совершённый годом позже. Тогда тральщик ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко.

В то время некогда великий и могучий Советский Союз уже практически трещал по швам, ему оставалось недолго, и это все понимали. Поэтому советские рыбаки зарабатывали как могли, порой с нарушением международного права.

С октября 1991 года морской тральщик под командованием капитана 3-го ранга Игоря Текунова нёс рутинную службу. В его задачи входила охрана более полутора сотен советских рыболовных судов, осуществлявших лов в Южной Атлантике.

3 ноября радист "Разведчика" получил тревожный сигнал – сигнал "Барракуда". Такой сигнал использовали все советские рыболовные суда в случае нападения на них пиратов или иных злоумышленников. Сигнал одновременно передали СРТМ "Ачинск", приписанный к порту Архангельск, и БМРТ "Домодедово" из Мурманска. Траулеры были задержаны тремя кораблями береговой охраны Марокко за незаконный промысел в исключительной экономической зоне страны.

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Капитаны промысловых судов прекрасно понимали, что рисковали, но жажда наживы взяла своё. Советские суда ожидала буксировка в марокканский порт, арест самих судов и их экипажей, а затем... требование огромного выкупа от СССР.

Морской тральщик "Разведчик" проекта 266М Краснознамённого Черноморского флота. Фото из открытых источниковКомандир "Разведчика" принял решение. Он связался с траулерами и приказал им снизить ход под предлогом поломки. Необходимо было выиграть время, чтобы советский корабль успел подойти в район инцидента. "Разведчик" мчался на всех парах, выжимая из машин всё что было можно. Главной задачей стал перехват конвоя до того момента, как он войдёт в территориальные воды Марокко.

Согласно переданным капитанами траулеров координатам, рыбаки находились всего в 12 морских милях от якорной стоянки "Разведчика", в разрешённой для лова акватории. Но когда тральщик прибыл указанный район, то судов там не оказалось. Как выяснилось впоследствии, капитаны "рыбаков" передали свои координаты с ошибкой на целый градус. Вероятно, это было сделано с умыслом, капитаны хотели оправдаться перед своим руководством.

В конце концов "Разведчик" обнаружил конвой. Переговоры по радио с сторожевиками береговой охраны Марокко необходимого результата не принесли. Марокканские стражи морской границы были неумолимы. Такое поведение объясняется тем, что в мире прекрасно знали, что СССР уже не имеет былой силы и не может адекватно реагировать на угрозы.

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Командиру "Разведчика" пришлось принять несколько непростых решений. Он решил заставить марокканцев разжать свои тиски, совершая опасные манёвры. Если бы это не помогло, то на борт одного из советских "рыбаков" должна была высадиться группа советских моряков для оказания вооружённого сопротивления. К тому же в наличии имелся и командир этой группы – замполит корабля, отстранённый от обязанностей из-за процедур деполитизации на флоте. В тот момент он выполнял обязанности обычного вахтенного офицера.

Лихие манёвры "Разведчика" удались. Они испугали и сильно озадачили марокканцев. Советским морякам удалось перехватить инициативу, тральщик приблизился к рыболовным судам и стал уводить их в открытый океан, подальше от территориальных вод Марокко.

Однако спустя некоторое время, первоначально опешившие от неслыханной наглости марокканцы пришли в себя. Их сторожевики окружили конвой и навели на советский тральщик орудия. В то же время по громкоговорителю звучали призывы к благоразумию, адресованные командиру "Разведчика". Но русские моряки не сдаются!

Марокканцы начали последний отсчёт. Правда, "последнее китайское предупреждение" им приходилось повторять несколько раз. Не помогло! Интересно, что орудия советского тральщика оставались неподвижными. Зато на корме, укрывшись за тральным оборудованием, к бою готовилась абордажная партия из советских моряков. Состояла она преимущественно из горячих представителей южных республик Союза. Парни даже успели разобрать цели на ближайшем сторожевике и обсудить детали предстоящего боя.

Суммарной огневой мощи трёх кораблей Марокко хватило бы, чтоб в момент пустить на дно и оба траулера, и тральщик "Разведчик". Но марокканцы не стали рисковать. По громкой связи они сообщили, что ждут ещё один корабль. По всей видимости, марокканцы рассчитывали таким заявлением сломить волю советских моряков. Не получилось. А заявленный четвёртый корабль так и не пришёл.

В течение всего времени противостояния капитан 3-го ранга Текунов вёл переговоры с командиром головного сторожевика, требуя прекратить пиратские действия. В ответ только слышалось о пятиминутной готовности к открытию огня... При этом марокканцы не оставляли попыток вклиниться в строй советского конвоя.

Центральный командный пункт ВМФ СССР (ЦКП), на который командир "Разведчика" доложил об инциденте, рекомендовал команде корабля не поддаваться на провокации и сохранять выдержку и спокойствие. Хорошая рекомендация, когда моряки на протяжении почти восьми часов находились под прицелами орудий.

Но характер советских моряков оказался сильнее. Спустя почти восемь часов марокканские сторожевики вдруг совершили одновременный разворот и на полном ходу стали удалятся восвояси. Похоже, что их командиры поняли, что "ловить" в данной ситуации нечего. Команды советских траулеров были спасены.

Командир "Разведчика" написал представления на многих своих моряков. Но они так и не получили свои заслуженные госнаграды. К тому моменту когда тральщик вернулся в Севастополь, некогда великой страны уже не существовало.