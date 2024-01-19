Очередная оружейная программа США столкнулась с перерасходом бюджетных средств

Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35A Sentinel. Изображение: ВВС США

Соединённые Штаты Америки являются обладателями ядерной триады. Основу американских сил ядерного сдерживания (СЯС) составляют баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), а также авиационные ракеты и бомбы, снабжённые ядерными боевыми частями. В то же время американское Стратегическое командование (USSTRATCOM) имеет в своём распоряжении и межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования. Это МБР LGM-30 Minuteman III, принятые на вооружение в 1970-х годах. За десятилетия боевого дежурства ракеты данного типа неоднократно модернизировались, но на сегодняшний день они устарели как морально, так и физически. Более того, срок службы этих "Минитменов" уже давно превысил первоначально запланированный.

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Учитывая не самое лучшее состояние наземной компоненты СЯС, военно-политическое руководство США запустило программу разработки ракеты LGM-35A Sentinel, предназначенной для замены Minuteman III. Однако реализация данной программы столкнулась с рядом трудностей как технического, так и финансового характера. Пожалуй, именной финансовые проблемы сейчас для Вашингтона являются наиболее болезненными. Как сообщило агентство Reuters, стоимость программы новой американской МБР Sentinel превысила 96 миллиардов долларов США.

Военно-воздушные силы США проинформировали, что замена наземной компоненты сил ядерного сдерживания, состоящей из ракет Minuteman III, уже официально превысила первоначально запланированный бюджет в 95,8 миллиарда долларов. Причинами удорожания программы названы пандемия и инфляция.

Руководство ВВС США официально уведомило Конгресс в том, что стоимость программы, осуществляемой корпорацией Northrop Grumman, в настоящее время как минимум на 37% превышает оценку затрат, которая была сделана в сентябре 2020 года. Данную информацию озвучил Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике.

Также отмечено, что к увеличению затрат привели изменения в программе, такие как укрупнение подземных бункеров и переход на более прочные материалы. В настоящее время вся стоимость программы МБР Sentinel оценивается в 131 миллиард долларов. Но она может вырасти ещё, поскольку точную цифру необходимых затрат министр обороны США озвучит только к лету. Хотя в военном ведомстве перерасход средств стал уже обыденным явлением, замена устаревших МБР Minuteman III обходится бюджету особенно дорого.

Как заявил Эндрю Хантер, в министерстве обороны США недостаточно хорошо оценили новую программу.

Как пишет Reuters, превышение запланированного бюджета автоматически приводит к срабатыванию закона Нанна-Маккарди. Этот закон, принятый ещё в 1982 году потребует от Пентагона официально обосновать перед Конгрессом важность программы, в которой стоимость приобретения единицы конечной продукции возросла более чем на 25%. Кроме того, военное ведомство должно доказать отсутствие альтернатив реализуемой программе.

Наибольший перерасход средств вызывает модернизация 450 шахтных пусковых установок для МБР и командной инфраструктуры, включающей в себя 7500 миль (12000 км) кабельных трасс. В рамках программы также будут закуплены 659 ракет, грузовики для их транспортировки, построены командные пункты и учебные объекты. Со слов Эндрю Хантера, сами ракеты не подорожали.

Программа Sentinel стоимостью 95,8 миллиарда долларов состоит из нескольких этапов. В 2020 году корпорация выиграла тендер на разработку, проектирование и производство (EMD) на проектирование, тестирование, оценку и продвижение программы. Стоимость контракта составила 13,3 миллиарда долларов. Оценки, полученные на этапе проектирования, показали, что стоимость этапа закупки превысит первоначально запланированный 61 с небольшим миллиард.

Отмечено, что рост затрат связан с внедрением новых систем с более высокими требованиями к энергообеспечению, отоплению, кондиционированию и вентиляции воздуха. Как сообщил анонимный представитель ВВС США, при наличии 450 ракетных шахт любое незначительное изменение становится значительным. По всей видимости в данном случае речь идёт об итоговых затратах [прим.].

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В компании Northrop Grumman заявили, что будут "поддерживать" ВВС США при оценке и корректировке затрат на будущих этапах ракетной программы. В то же время американские политики, похоже, не намерены сворачивать программу Sentinel. Агентство Reuters приводит слова Майка Роджерса, председателя комитета по вооружённым силам Палаты представителей. Политик заявил, что новая ракета необходима для осуществления ядерного сдерживания. Ещё он гарантировал, что проблема перерасхода средств в рамках программы будет решена. А насколько изменятся сроки реализации программы, будут зависеть от решения офиса министра обороны. Согласно первоначальным планам, первые МБР Sentinel должны достичь начальной оперативной готовности к 2029 году.