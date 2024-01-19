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crazycat21
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
Западные самолёты изначально очень дорогие, их их эксплуатация обходится в приличные суммы

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Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе Эллсворт, штат Южная Дакота. Фото: commons.wikimedia.org

Современный боевой самолёт – вещь очень и очень дорогая. Например, стоимость новых истребителей исчисляется десятками миллионов долларов. В данном случае абсолютными "рекордсменами" являются Штаты, которые умудряются впаривать наивным союзникам свои истребители пятого поколения F-35 Lightning II по абсолютно заоблачным ценам. А всё потому, что оружейные дельцы из-за океана умудряются включать в стоимость заключённых контрактов обучение и "логистику". Последнее понятие весьма размытое и сильно растяжимое. Американские политики и промышленники могут им вертеть на своё усмотрение. 

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Немного справочных данных. 

В январе 2020 года власти Польши заключили контракт с США на поставку 32 истребителей F-35. Стоимость всего контракта составляет 4,6 миллиарда долларов. В условия контракта также включены обучение лётчиков и технического персонала, поставка авиационных тренажёров и "логистическая поддержка". Особого внимания заслуживает тот момент, что в условиях контракта нет ни слова про поставку авиационных средств поражения (боеприпасов). За них поляки будут раскошеливаться отдельно. При этом заявлено, что стоимость одного F-35 по контракту для Польши составляет 87 миллионов долларов. Но если разделить всю стоимость контракта на количество заказанных самолётов, то выходит, что каждый "голый" истребитель обошёлся Варшаве в 143,75 миллиона долларов США [это с учётом той самой логистики].

Германия тоже заказала у Америки истребители F-35 в количестве 35 единиц. Стоимость контракта составила 10 миллиардов евро (10,5 миллиарда долларов). Но в этом случае в контракт помимо логистики и обучения также включены модернизация наземной инфраструктуры для новых самолётов и поставка ракет класса "воздух-земля". А так, путём нехитрых математических вычислений, можно установить, что средняя стоимость одного "немецкого" F-35 составляет аж 300 миллионов долларов! 

Уже понятно, что американские самолёты являются безумно дорогими при их покупке от производителя. Но и это ещё не всё. Эти машины являются безумно дорогими в эксплуатации. Так что "счастливым" обладателям таких бортов приходится раскошеливаться ещё десятилетиями. 

Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов. Информацию опубликовало румынское профильное издание Defense Romania. Данные представлены со ссылкой на отчёт Счётной палаты США (GAO) за 2022 год. 

Согласно данным GAO, стоимость одного лётного часа истребителя F-16 оценивалась в 26927 долларов. А стоимость одного лётного часа для самолётов F/A-18E/F Super Hornet составила уже 30404 долларов. Что касается истребителей пятого поколения, то разрекламированный F-35 Lightning II за час своего полёта сжирает 41986 долларов бюджетных денег, тогда когда для F-22 Raptor эта сумма в два раза больше и составляет не менее 85325 долларов в час. Именно последняя цифра и стала основанием для сокращения программы "Раптор" и постепенного снятия истребителей данного типа с вооружения.

Самая высокая стоимость лётного часа у стратегических бомбардировщиков. По вполне объяснимым причинам. Час полёта B-52Н Stratofortress обходится американским налогоплательщикам в 88354 доллара, стоимость часа полёта бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit составляет 150741 доллар. Но абсолютным рекордсменом среди всех типов современных боевых самолётов является сверхзвуковой бомбардировщик B-1B Lancer. Cтоимость его лётного часа составляет 173014 долларов. 

Также Defense Romania приводит информацию о том, что стоимость одного лётного часа французского истребителя Rafale составляет 20 тысяч евро. Именно такие данные указал начальник штаба ВВС Франции генерал Стефан Милль в конце 2023 года. В пересчёте по нынешнему курсу это 21744 доллара. Стоимость одного лётного часа "француза" даже меньше, чем у американского F-16. 

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Исходя из опубликованных данных, вполне вероятно, что стоимость лётного часа европейского Eurofighter Typhoon находится в этом же диапазоне.

#новости #оружие #f-16 #истребители #военный #самолеты #боевая авиация #f-35 #стратегические бомбардировщики #b-52h
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