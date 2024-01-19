Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Reuters: Германия потратит на разработку системы ПВО малой дальности 1,3 миллиарда евро
В Берлине озадачились созданием эшелонированной ПВО

реклама

БТР Boxer с боевым модулем Skyranger 30. Изображение: скриншот видео Rheinmetall

В последнее время немцы что-то очень сильно стали беспокоиться относительно собственной безопасности. Правительство ФРГ готово инвестировать огромные средства в модернизацию бундесвера.

реклама

Стало известно, что Германия закажет разработку новой системы ПВО малой дальности. Об этом сообщило агентство Reuters. Новая система необходима для того, чтобы закрыть брешь в немецкой противовоздушной обороне, которая стала очевидной после событий на Украине. Кроме того, новые комплексы будут предназначены для замены устаревших зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Стоимость разработки нового вооружения оценивается в примерно 1,3 миллиарда евро (1,4 миллиарда долларов). Как сообщается, бюджетный комитет Бундестага заключил соответствующее соглашение с концерном, в состав которого входят фирмы Rheinmetall, Diehl и Hensoldt, несмотря на пятикратное повышение цен, раскритикованное счётной палатой.

Перед концерном стоит задача разработать систему ПВО малой дальности (до 3 километров). На такой дистанции наибольшую угрозу представляют дроны. Предполагается, что основой новой системы станет боевой модуль Skyranger 30 от фирмы Rheinmetall, оснащённый 30-мм автоматической пушкой. Такие боевые модули планируется установить на новые колесные бронетранспортёры Boxer. При этом новые БТР ещё необходимо закупить. Воздушные цели, находящиеся на дистанции более 3 километров, будут поражаться комплексами IRIS-T SLS компании Diehl. Ещё одной задачей станет объединение новой системы с комплексами ПВО IRIS-T SLM (производитель – Diehl), уже заказанными бундесвером, в единый контур противовоздушной обороны.

Что касается фирмы Hensoldt, то она поставит радары для новой системы, которая, как ожидается, будет готова к 2026 или 2027 году.

В прошлом Германия в обеспечении ближней ПВО полагалась в основном на ЗСУ Gepard. Но в 2010 году Берлин, желая сэкономить, снял эти установки с вооружения.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Похоже, что немцы решили создать собственную эшелонированную противовоздушную оборону. А как же коллективная защита НАТО? Вопрос интересный.

#новости #армия #оружие #военный #дроны #пво #iris-t #skyranger 30
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцеты» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
2
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
13
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
Вакансии в сфере ИИ требуют более высоких зарплат в ИТ и разрыв постоянно растет
1
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
1
В России построят новый завод по производству грузовиков
1
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
1
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
4
Представлена первая ядерная батарея для мобильных устройств со временем работы 50 лет
4
MiniOS v3.3.3: обновление легкого модульного Linux-дистрибутива для USB-накопителей
2
iPhone 15 Pro Max остаётся лидером продаж среди моделей iPhone 15
+
Порошенко подал в суд на пограничников и потребовал 500 тысяч гривен компенсации
5
Компания Google удалила с устройств пользователей купленную в Google Play игру
3
В России создали новый способ производства компьютерных плат
+
Чем пахнет космос
2
Kärcher меняет расцветку
1

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
17
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
36
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
49
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
50
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
3
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
14
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
Индонезия и Филиппины объединяются в борьбе против Китая — Asia Times
4
Обзор игры R.I.P.D. - копы-призраки заступили на службу
+

Сейчас обсуждают

mayday30
03:59
Сверхдержава.
В США крипто-майнеры вынуждены останавливать свои фермы в связи с обрушившимися на Техас холодами
Владимир Курочкин
03:59
У меня тоже 3060, от MSI, брал за 26т р., когда цены спали. 12гб хорошо пригождаются на нейронках. Тянет все во что я играю в 2k на мониторе и 4k на телике (dlss животворящий). Доволен как слон. На am...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Sash33
03:51
Эти учёные звездочёты и есть сверхмассиваня чёрная дыра, прямо в центре Земли, куда бабло улетает и никакого толку нет и не будет. Зачем вообще их содержат не понятно, человечество будет уже доживать ...
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
Alex Z
03:50
что то мороза на фото не видать. травка зеленая. очередной балабол/
Флагманский графический процессор Intel Battlemage могли оснастить огромным кэшем — инсайдер
Alex Z
03:48
сейчас бы верить нищебродам с кококонады))) иди аренду оплати мамкин переселенец
Флагманский графический процессор Intel Battlemage могли оснастить огромным кэшем — инсайдер
nukemall
03:45
Достали уже дебильные журнашлюхи которые не могут отличить дуркаинский "иностранный легион" от французского. Первое - съехавшиеся со всего мира придурки: тактикульные стрелки по пивным банкам, диванны...
Полковник армии США прокомментировал российский ракетный удар по бойцам "Иностранного легиона"
Alex Z
03:41
я правильно понимаю， что 6400 обрезок с 4 линиями pcie 4.0? а b450 может только 3.0 и по факту эта карта потеряет на ровном месте ~20% производительности из за урезанной шины? ну и память с конскими т...
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
Дмитрий Зяблов
03:29
Лягушатников обоссать и на мороз.
Посол Франции был вызван в МИД РФ после ракетного удара ВС РФ по пункту дислокации французских наёмников в Харькове
nukemall
03:24
Покупать надо с проверкой или у проверенного продавца(с большим количеством продаж и положительных отзывов), а не у ноунейма в подворотне.
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
Murderer Robber
03:22
а ракета то российская))
MVM назвали новую гиперзвуковую тактическую северокорейскую ракету самой опасной на сегодняшний день
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем