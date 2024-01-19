В Берлине озадачились созданием эшелонированной ПВО

БТР Boxer с боевым модулем Skyranger 30. Изображение: скриншот видео Rheinmetall

В последнее время немцы что-то очень сильно стали беспокоиться относительно собственной безопасности. Правительство ФРГ готово инвестировать огромные средства в модернизацию бундесвера.

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Стало известно, что Германия закажет разработку новой системы ПВО малой дальности. Об этом сообщило агентство Reuters. Новая система необходима для того, чтобы закрыть брешь в немецкой противовоздушной обороне, которая стала очевидной после событий на Украине. Кроме того, новые комплексы будут предназначены для замены устаревших зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Стоимость разработки нового вооружения оценивается в примерно 1,3 миллиарда евро (1,4 миллиарда долларов). Как сообщается, бюджетный комитет Бундестага заключил соответствующее соглашение с концерном, в состав которого входят фирмы Rheinmetall, Diehl и Hensoldt, несмотря на пятикратное повышение цен, раскритикованное счётной палатой.

Перед концерном стоит задача разработать систему ПВО малой дальности (до 3 километров). На такой дистанции наибольшую угрозу представляют дроны. Предполагается, что основой новой системы станет боевой модуль Skyranger 30 от фирмы Rheinmetall, оснащённый 30-мм автоматической пушкой. Такие боевые модули планируется установить на новые колесные бронетранспортёры Boxer. При этом новые БТР ещё необходимо закупить. Воздушные цели, находящиеся на дистанции более 3 километров, будут поражаться комплексами IRIS-T SLS компании Diehl. Ещё одной задачей станет объединение новой системы с комплексами ПВО IRIS-T SLM (производитель – Diehl), уже заказанными бундесвером, в единый контур противовоздушной обороны.

Что касается фирмы Hensoldt, то она поставит радары для новой системы, которая, как ожидается, будет готова к 2026 или 2027 году.

В прошлом Германия в обеспечении ближней ПВО полагалась в основном на ЗСУ Gepard. Но в 2010 году Берлин, желая сэкономить, снял эти установки с вооружения.

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Похоже, что немцы решили создать собственную эшелонированную противовоздушную оборону. А как же коллективная защита НАТО? Вопрос интересный.