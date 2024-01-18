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crazycat21
Украина получит дюжину танков Leopard 2, но поставка состоится только летом
Страны Запада пообещали Украине поставки современных танков. Танки будут, но попозже. И совсем немного

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Основные боевые танки Leopard 2A4. Фото: KNDS

Как сообщил профильный ресурс Bulgarian Military, предстоящим летом Украина готовится получить 12 прекрасно обслуженных основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Танки предоставлены немецким оборонным концерном Rheinmetall. Отмечено, что эта поставка является частью соглашения, заключенного между правительствами Нидерландов и Дании, и направлена на поддержание оборонной инициативы Украины. 

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Обе страны входят в так называемую международную "танковую коалицию", которая занимается поставкой Украине основных боевых танков. Ещё весной 2023 года Дания и Нидерланды заявили о своём намерении приобрести для Киева 14 основных боевых танков Leopard 2. Кроме того, они же совместно с Германией ранее заявили о своих намерениях передать киевским властям 100 танков Leopard 1. Первые машины данного типа уже находятся на территории незалежной [прим.].

Что касается танков Leopard 2, то как сообщается, первые два Leopard 2A4 прошли "квалифицированный" ремонт и уже готовятся к отправке в Польшу. Согласно инсайдам из министерства обороны Нидерландов, эти два танка не будут отправлены на передовую, поскольку будут задействованы для обучения танкистов ВСУ.

 Отмечено, что Украина получит не только дюжину танков Leopard 2A4 [помимо двух учебных, прим.], но и комплект запасных частей, которые обеспечат "оптимальную" эксплуатацию боевых машин. В своей публикации Bulgarian Military ссылается на немецкое издание Hart Punkt. Последнее считает, что двенадцать танков "сыграют ключевую роль" на полях боевых действий в Украине.

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Довольно смелое утверждение. Дело в том, что танки будут поставлены летом. А до того времени очень многое может измениться. Кроме того, ротный комплект танков (12 единиц), не способен оказать какого-то влияния на закономерный ход событий в зоне Специальной военной операции. Что касается двух учебных танков Leopard 2A4, которые прошли "квалифицированный" ремонт, то есть определённая вероятность, что их в скором времени снова сломают. Были прецеденты, и об этом уже писала западная пресса.

#новости #армия #оружие #танки #военный #leopard 2 #бронетехника #конфликты
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