Немецкие законодатели выступили против передачи Киеву дальнобойного оружия

Крылатая ракета Taurus. Фото: MBDA

Уже достаточно длительное время Киев выпрашивает у западных спонсоров дальнобойное оружие. Американцы предоставили в распоряжение ВСУ некоторое количество оперативно-тактических ракет ATACMS, оснащённых кассетными боевыми частями. Эти старые ракеты имеют дальность пуска до 165 километров. Киев хочет получить аналогичные изделия с осколочно-фугасными боевыми частями, которые могут летать на дальность до 300 километров, но Вашингтон их не даёт. Великобритания и Франция оказались "щедрее" и предоставили свои дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG воздушного базирования. А вот немцы ни в какую. Берлин отказался передавать Украине свои дальнобойные авиационные ракеты Taurus. Дальность пуска таких изделий превышает 500 километров.

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Киев выпрашивает у Берлина ракеты с мая 2023 года. Но позиция немецких властей остаётся неизменной. Хоть Берлин и не ответил публичным отказом, но непублично дал понять, что ракеты поставляться не будут. По данным немецкой прессы, канцлер Шольц оставляет этот вариант открытым. Но поставка ракет видится маловероятной.

На правительство Германии попытались оказать давление представители оппозиции. Оппозиционная партия ХДС/ХСС внесла в Бундестаг законопроект, призывающий Шольца одобрить поставку ракет Taurus Украине. Однако голосование по законопроекту не оправдало надежд оппозиции. Против выступили "Зелёные" и Свободная демократическая партия. Итоги голосования: "за" проголосовали 178 немецких депутатов, "против" – 485.

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Интересно, что обе проголосовавшие против партии ранее выступали за увеличение объёмов военной помощи Украине. А тут проголосовали против. Причина? Как сообщило издание Spigel, причина фактически в борьбе за власть. По данным издания, инициатива ХДС/ХСС была расценена как попытка набрать очки на внутриполитических дебатах в Германии.