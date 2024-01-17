Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Венгрия получила три танка Leopard 2A7HU
Венгерская армия перевооружается с танков советского образца на немецкие

реклама

Основной боевой танк Leopard 2A7HU венгерской армии. Фото: commons.wikimedia.org

Несмотря на то, что позиция политического руководства Венгрии в некоторых вопросах идёт вразрез с общепринятой позицией европейских стран, Венгрия является членом НАТО. Поэтому эта страна, так же как и другие страны альянса постепенно переоснащает собственную армию. По мере сил и возможностей, а также исходя из средств и потребностей.

реклама

Стало известно, что Венгрия получила три танка Leopard 2A7HU [в данном случае HU – венгерский]. То есть это те же Leopard 2A7, но построенные по венгерскому заказу. О факте получения Вооружёнными силами Венгрии новой матчасти сообщил ресурс Defense Post.

Как говорится в сообщении, церемония передачи техники войскам состоялась на северо-западе страны. Теперь в венгерской армии насчитывается аж восемь танков Leopard. Новые танки поступили на вооружение 1-й бронетанковой бригады, которая дислоцируется в городе Тата. Сам город расположён неподалёку от венгерско-словацкой границы.

В настоящее время Венгрия наращивает свой парк бронетехники. Венгерские военные рассчитывают к 2028 году получить ещё 36 основных боевых танка Leopard 2A7HU, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Wisent 2HU и три танковых мостоукладчика Leguan 2HU. Вспомогательная техника также выполнена на шасси танка Leopard 2.

Как отмечает Defense Post, Leopard 2A7HU является самой совершенной версией танка "Леопард 2". Боевая машина обладает хорошим вооружением и имеет неплохую защиту. Танк может принимать участие в боевых действиях как низкой, так и высокой интенсивности.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Венгрия в 2018 году заказала у немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann такие танки в количестве 44 единиц. Кроме них были заказаны ещё 24 самоходные гаубицы. Стоимость контракта составила 565 миллионов долларов. Новые танки предназначены для замены Т-72М1 советского образца, стоящие на вооружении венгерской армии.

#новости #армия #оружие #нато #танки #военный #leopard 2 #бронетехника #leopard 2a7
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Myśl Polska: ВС России будут "перепахивать" колонны бронетехники ВСУ передовыми бомбами "Дрель"
10
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
14
В России завершился крупнейший проект реконструкции 2023 года на дорогах России
4
В СВО прибыли сотни ударных дронов-бомбардировщиков «Инферно», использующих тактику ковровых ударов
3
У новых российских беспилотников есть два больших преимущества для победы в СВО
2
Китайский юань и индийские рупии спасли рынок электроники РФ и позволили избежать дефицита
+
Астрономы обнаружили планету размером с Землю, наполовину состоящую из лавы
+
ОАК запатентовала искажающую окраску для истребителя Су-75, скрывающую его принадлежность
+
Новый шаг YouTube против блокировщиков рекламы
7
Использование противотанковой ракеты Вихрь стало рекламой российского оружия
1
Россия использовала "умные бомбы" при штурме позиций украинской армии в Авдеевке
1
One UI 6.1 позволит изменять виджет часов на экране блокировки без ограничений
1
Microsoft работает над платной подпиской Copilot Pro
+
Ученые говорят, что Луна вступила в новую эпоху
+
Мексиканский ритейлер выставил на продажу Galaxy S24 с указанием цены
+
Минцифры Украины предложил украинцам собирать FPV-дроны дома и поставлять их ВСУ
+
Инженеры украинской Минобороны разработали специальные бронебойные боеприпасы для FPV-дронов
+
Новое исследование раскрыло жизненно важный процесс создания уникального типа лунных пород
+
AMD считает, что получила преимущество над Nvidia благодаря генерации кадров на основе драйверов
9
Samsung Galaxy S21, S22 и S23 получили новый патч безопасности
1

Популярные статьи

США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
5
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
166
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
27
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
65
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
25
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
63
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
14
О большой проблеме с охлаждением Xbox series X
17

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
02:51
Да удобно
Электромобиль BYD запитал медицинский прибор для спасения жизни человека
Олег Тимофеев
02:49
Жаль у него были не извращенные намерения. Как на Кавказе.
World of Warcraft помогла полиции найти похищенную девушку-подростка
Алексей Неважно
02:48
"получила возможность получать". Ошибок очень много. Хочется автору поста дать по башке учебником русского языка...
В России завершился крупнейший проект реконструкции 2023 года на дорогах России
Олег Тимофеев
02:44
Пустое
Германия пообещала предоставить Украине военную «помощь» в 2024 году на сумму в €7 млрд
Олег Тимофеев
02:43
Моща новизна , актуальность.
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
Артур Радунцев
02:31
У меня magic book c6lhd до сих пор, по сравнению с qhd разрешением смартфона экран читалки - динозавр. Здесь разрешение такое же как и у моей читалки, шрифт ниже 32го будет нечитабельный?
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
Александр Терешко
02:27
4060 стоит, недавно приобрел. Время от времени выскакивает черный экран на 1-2 секунды. Пока не нашел причину
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
jsth
02:27
"Зеленский опять обвинил Запад в провалах ВСУ на линии боевого соприкосновения" Ну вообще-то, он не совсем уж неправ. США командуют войсками? США планируют операции? США осуществляют снабжение и фина...
Зеленский опять обвинил Запад в провалах ВСУ на линии боевого соприкосновения
RigaStyle
02:27
Для деградантов без слуха
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
Алекс Цагельскi
02:05
Они ставили процессоры сопстовимые по цене. А сколько там "честных" и "нечестных" ядер у интела - это уже дело пятое. За условные 200 баксов АМД в полтора раза мне видео быстрее рендерит. Это вроде ка...
Инновационная «встройка» AMD обошла дискретную GeForce из топ-3 рейтинга Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем