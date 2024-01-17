Венгерская армия перевооружается с танков советского образца на немецкие

Основной боевой танк Leopard 2A7HU венгерской армии. Фото: commons.wikimedia.org

Несмотря на то, что позиция политического руководства Венгрии в некоторых вопросах идёт вразрез с общепринятой позицией европейских стран, Венгрия является членом НАТО. Поэтому эта страна, так же как и другие страны альянса постепенно переоснащает собственную армию. По мере сил и возможностей, а также исходя из средств и потребностей.

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Стало известно, что Венгрия получила три танка Leopard 2A7HU [в данном случае HU – венгерский]. То есть это те же Leopard 2A7, но построенные по венгерскому заказу. О факте получения Вооружёнными силами Венгрии новой матчасти сообщил ресурс Defense Post.

Как говорится в сообщении, церемония передачи техники войскам состоялась на северо-западе страны. Теперь в венгерской армии насчитывается аж восемь танков Leopard. Новые танки поступили на вооружение 1-й бронетанковой бригады, которая дислоцируется в городе Тата. Сам город расположён неподалёку от венгерско-словацкой границы.

В настоящее время Венгрия наращивает свой парк бронетехники. Венгерские военные рассчитывают к 2028 году получить ещё 36 основных боевых танка Leopard 2A7HU, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Wisent 2HU и три танковых мостоукладчика Leguan 2HU. Вспомогательная техника также выполнена на шасси танка Leopard 2.

Как отмечает Defense Post, Leopard 2A7HU является самой совершенной версией танка "Леопард 2". Боевая машина обладает хорошим вооружением и имеет неплохую защиту. Танк может принимать участие в боевых действиях как низкой, так и высокой интенсивности.

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Венгрия в 2018 году заказала у немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann такие танки в количестве 44 единиц. Кроме них были заказаны ещё 24 самоходные гаубицы. Стоимость контракта составила 565 миллионов долларов. Новые танки предназначены для замены Т-72М1 советского образца, стоящие на вооружении венгерской армии.